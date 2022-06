Cum vezi lista cu toate filmele și serialele de pe Disney+, fără să te abonezi

Disney+ s-a lansat ieri în România. Poți citi aici totul despre abonamente și producții.

Ce poți să vezi pe Disney+

Disney Plus a ajuns să fie disponibil în peste 60 de țări din fiecare colț al mapamondului, iar printre acestea se numără și România, începând de ieri, 14 iunie 2022. Noul serviciu de streaming este cunoscut mai ales pentru faptul că este gazda librăriilor de filme și seriale de la Pixar, Star Wars și Marvel.

Aproape două mii de filme și seriale sunt disponibile pe Disney+, cu o investiție în conținut original de cel puțin 1,7 miliarde de dolari, conform Statista. Încasările generate până la această oră pentru The Walt Disney Company au fost de 67,4 miliarde de dolari, cu mențiunea că platforma disponibilă exclusiv contra-cost a generat deja 137,7 milioane de utilizatori în fiecare colț al mapamondului.

În acest context, al lansării Disney Plus în România, Playtech.ro a realizat un interviu special cu doi actori celebri care au jucat în miniseria Moon Knight de la Marvel. O vei putea urmări pe platforma de streaming, începând de ieri. Cei doi actori cu care am avut bucuria să discutăm sunt Oscar Isaac și May Calamawy.

Disney+ ar putea fie cel mai important concurent pentru Netflix la nivel global, mai ales pentru francizele Star Wars și Marvel, pe care le pune la dispoziția abonaților. Amatorii de animație se vor bucura de accesul la întreaga colecție de scurtmetraje, lungmetraje și seriale din portofoliul Pixar.