Doctor Strange 2 vine la timp pe Disney+: când îl vei putea vedea și din România

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a fost lansat în cinematografe acum câteva săptămâni, dar vestea bună este că nu va trebui să aștepți mult pentru a viziona cel mai recent film Marvel Cinematic Universe direct de acasă, din România.

Doctor Strange 2 va fi difuzat pe Disney+ începând cu data de 22 iunie 2022, fără costuri suplimentare pentru abonați. Vestea și mai bună este că lansarea pare să se întâmple la momentul oportun, de vreme ce gigantul de streaming va începe să emită și în România din 14 iunie. Cu alte cuvinte, dacă vrei să vezi Doctor Strange 2, ai face bine să prinzi „un loc în față” și să achiziționezi un abonament.

În cazul în care te întrebi câți bani va trebui să scoți din buzunar, află că Disney+ vine și cu o ofertă: 12 luni la preț de 8 luni, ceea ce ar însemna 239,90 lei pentru a avea acces timp de un an de zile.

Doctor Strange 2 vine direct la tine în casă, prin „portalul” Disney+

Doctor Strange 2 va fi disponibil pe Disney+ la doar 47 de zile de la sosirea sa în cinematografe. Shang-Chi și Legenda celor zece inele, dar și Free Guy au aterizat, de asemenea, pe Disney+ la doar 45 de zile de la periplul prin cinematografe.

Odinioară, filmele ar fi stat în cinematografe cel puțin 90 de zile înainte de a fi disponibile și în confortul casei tale, dar pandemia a schimbat acest lucru. Unele studiouri importante, inclusiv Disney, au început să pună filme pe serviciile de streaming sau le-au pus la dispoziție pentru închiriere digitală în aceeași zi în care au debutat în cinematografe. Netflix și unele studiouri mai mici au adoptat această abordarea cu mult înainte de apariția măsurilor de prevenire a COVID-19.

Între timp, Doctor Strange in the Multiverse of Madness nu este singura proprietate MCU care vine la Disney + luna aceasta. Serialul Ms. Marvel va avea, de asemenea, premiera pe 8 iunie.