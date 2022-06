INTERVIU Oscar Isaac și May Calamawy, vedetele din noua serie Moon Knight de pe Disney+

Disney+, serviciul de streaming de la The Walt Disney Company, se lansează în România pe 14 iunie. În acest context, Playtech.ro a realizat un interviu special cu doi actori celebri care au jucat în miniseria Moon Knight de la Marvel. O vei putea urmări pe platforma de streaming, începând de marți. Cei doi actori cu care am avut bucuria să discutăm sunt Oscar Isaac și May Calamawy.

Este vorba despre seria Moon Knight care spune povestea lui Steven Grant, un angajat blând și manierat al unui magazin de cadouri, este afectat de pierderi de memorie și de amintiri dintr-o altă viață. El descoperă că suferă de o tulburare de identitate disociativă și că împarte corpul cu mercenarul Marc Spector. Pe măsură ce dușmanii lui Steven/Marc pornesc împotriva lor, ei trebuie să se descurce cu identitățile lor complexe, în timp ce sunt împinși spre un mister mortal printre puternicii zei ai Egiptului.

Personajul principal este interpretat de Oscar Isaac, pe care îl știi din X-Men: Apocalypse, Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi, Ex Machina sau Dune. Partenerii lui pe platourile de filmare au fost Ethan Hawke și actrița May Calamawy.

Ca referință, Disney+ a anunțat datele de lansare în 42 țări și 11 teritorii pentru această vară. Prețul abonamentului lunar va fi de 29,99 de lei, iar al abonamentului anual de 299,90 de lei, la noi în țară. Platforma de streaming care face concurență Netflix oferă conținut original exclusiv și mii de episoade și filme Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și divertisment general de la Star.

Astfel, povestea din Moon Knight este a unui fost pușcaș marin suferind de tulburare de identitate disociativă (cunoscută și ca tulburare de personalitate multiplă) care primește puterile unui zeu egiptean al Lunii. Bărbatul află, însă, curând, că aceste puteri pot fi un real blestem pentru viața lui și-așa complicată. În continuare, te invit să parcurgi interviul cu Oscar Isaac și May Calamawy – am vorbit despre experiența lor în Moon Knight pe care ți-l recomand, când se lansează Disney+ la noi.

Cum ai abordat rolul unui personaj cu probleme psihice, cu două personlități care nu au nimic în comun, și care trebuia să fie, în același timp, și supererou?

Oscar Isaac: În primul rând, m-am documentat, am citit mult despre acest tip de boală psihică, despre oameni care suferă de tulburarea de identitate disociativă sau personalitatea multiplă, pentru a-mi da seama, oarecum, cum e să trăiești cu așa ceva, cum se manifestă. Apoi, am transpus aceste cunoștințe în personajul Steve, în paralel cu cealaltă personalitate, personajul Marc. Am vrut să-i pun în contrast cât mai mult posibil, dar este vorba mai mult despre ce îi oferă Steven lui Marc – o viață normală, fără traumele lui Marc. Așadar, am jonglat cu cei doi până m-am simțit confortabil în pielea ambilor, deși la început mi-a fost greu să trec de la unul la altul. Am cerut chiar să filmăm într-o zi doar cu un personaj, la început, dar pe parcurs m-am simțit confortabil și am putut să schimb personalitățile între ele destul de ușor.

Serialul este caracterizat de aventură. Episodul patru ne aduce aminte de Indiana Jones, Tomb Rider. Cum te-ai inspirat pentru a intra în atmosfera acțiunii?

Oscar Isaac: Când am vorbit cu Kevin Feige, el era cel mai entuziasmat că vor fi elemente de acest gen, mitologia egipteană, zei egipteni. Aceasta a fost o oportunitate să explorăm această cultură. Desigur, în Indiana Jones, Tomb Raider sau The Mummy există aceste tipuri de elemente, dar noi am încercat să facem ceva diferit, iar regia e cea mai importantă în cazul acesta. Regizorul Mohamed Diab a făcut o treabă excelentă în această privință, a adus multă autenticitate seriei, dar dintr-un punct de vedere modern. Nu vezi vechile clișee western.

Pe de altă parte, din punctul de vedere al personajelor, autenticitatea a fost adusă mai mult de May, prin personajul Layla. Și aici o s-o las pe ea să spună mai multe.

May Calamawy: Eu personal nu m-am inspirat din aceste filme menționate, deși îmi plac foarte mult. Când am citit scenariul prima dată, nu știam ce se va întâmpla la filmări. Abia după ce am filmat, mi-am dat seama de similitudini și vizual vorbind, m-a ajutat să-mi intru mai bine în pielea personajului.

Ai destulă experiență în a juca roluri de evrei. De data aceasta, ne dăm seama că personajul este evreu, datorită lanțului cu Steaua lui David de la gâtul lui Marc. Sunt referințe la aceste aspecte în serie?

Oscar Isaac: Da, întregul serial este un mister care trebuie rezolvat care se reflectă mult în trecut, la cum s-au întâmplat anumite lucruri. Spre exemplu, n-am văzut cum a devenit Moon Knight, n-am văzut cum s-au cunoscut el și Layla, copilăria și așa mai departe. Sunt multe lucruri de dezvăluit care fac parte din călătoria poveștii. Ceea ce e interesant sunt micile indicii care relevă adevărul despre trecutul lor.

În timpuri străvechi, miturile despre zei spuneau, de fapt, povești universale despre oameni. Mă întrebam, în percepția voastră, ce elemente speciale găsim în Moon Knight, în acest sens.

May Calamawy: Partea specială la Moon Knight este că vorbim despre regăsirea de sine și despre redescoperire. Moon Knight este un personaj care îi trage spre sine pe toți cei din jurul său, el este centrul universului, iar toți trebuie să graviteze în jurul lui.

Oscar Isaac: Da, toată povestea, pentru mine, poate fi văzută printr-un fir narativ al unei benzi desenate. Povestea e plină de simboluri și metafore care te ajută să înțelegi mai bine, ca spectator, trauma personajului principal și cum se confruntă cu propria sa durere. Moon Knight are niște instrumente care l-au ajutat să depășească anumite lucruri, să evolueze, să se vindece și să se regăsească, cum zicea May. Așadar, pentru mine, totul este o reprezentare externă a durerii lui interioare.

Cum v-ați pregătit pentru aceste roluri fizic, dar și mental?

Oscar Isaac: May, tu te antrenezi mult mai mult decât mine! (n.r.- râde)

May Calamawy: Din punct de vedere fizic, m-am antrenat intens, înainte de a începe filmările, timp de două luni, alături de antrenorul meu personal. Timp de trei ore pe zi, la început, apoi de menținere. Pentru scenele lui Layla, a fost nevoie de susținere fizică. Ea este foarte diferită de mine în mai multe moduri și a trebuit să găsesc acele nuanțe care, totuși, ne aseamănă. Astfel, am putut să mă identific cu personajul. Am descoperit-o pe Layla prin deciziile ei, dar și prin jonglarea între Steve și Marc. Mă așteptam să fie mai impulsivă, dar este, de fapt, empatică. Am avut, ce-i drept, propria mea “bătălie” pentru a mă apropia de Layla, dar în final am avut niște lecții de învățat de la ea.

Oscar Isaac: Eu m-am antrenat oarecum cu niște prieteni de-ai mei, aici în Brooklyn și, de asemenea, făceam și niște coregrafii, Jiu-Jitsu, parkour. Dar cel mai mult m-am antrenat mental, am studiat mult despre aceste boli, cum ziceam mai devreme.

Cu ce trăsături ale personajelor voastre vă identificați cel mai mult?

Oscar Isaac: Cred că am ajuns să rezonez cu ambele mele personaje. Steven e mai naiv, mai ingenuu, se simte ca un outsider și vrea cu disperare să se integreze, dar nu are uneltele, adică abilitățile sociale, cu care să facă asta. Pe de altă parte, Marc este mai profund, este marcat de durere, de angoasă, duce o bătălie între onestitate și frică.

May Calamawy: Am descoperit că Layla este empatică, precum spuneam, și o luptătoare pentru lucrurile în care crede. Din punct de vedere mental, am descoperit asemănări între noi două.

May, cât de greu a fost să aduci autenticitate personajului tău?

May Calamawy: Am primit mesaje de oameni care mi-au mulțumit, care mi-au zis că s-au identificat cu mine și că nimeni altcineva nu putea s-o reprezinte mai bine pe Layla. Este important pentru mine să mi se permită să-mi pun amprenta pe personajul pe care-l interpretez. Îmi dă încredere în mine să mă pot exprima așa cum simt. N-am vrut să mă inspir, spre exemplu, nici de la Lara Croft, deși o ador pe Angelina Jolie. Am vrut să fiu eu. E frumos să auzi ulterior, de la diverse femei, din diferite culturi, că se pot identifica cu personajul căruia i-ai dat viață.

Cum ați lucrat cu regizorul Mohamed Diab?

Oscar Isaac: Nu mă așteptam să colaborăm așa bine. S-a format între noi o relație de încredere uimitoare. N-au existat orgolii între noi, ci am fost toți o echipă care a încercat să spună o poveste. Fiecare a venit cu ideile sale, de la editare, filmare, comunicarea cu presa etc, și cred că de-aia a ieșit totul foarte autentic și original. A fost una dintre cele mai creative experiențe pe care le-am avut, mă simt împlinit sufletește.

Moon Knight este un personaj obscur, probabil cea mai întunecată poveste Marvel, care a trecut prin mai multe iterații ce au fost scrise de mai mulți autori de-a lungul timpului. Oscar, ai avut vreo reținere când ai auzit că va trebui să-l interpretezi? Ai ezitat, spunându-ți că o să mai fie un viitor Captain America, și să nu te implici în această serie sau ai fost încrezător de la bun început?

Oscar Isaac: N-am nicio dorință specială de a-l juca pe Captain America, deci nu, nu m-am gândit la asta. Dar trebuie să recunosc că nu auzisem foarte multe despre Moon Knight înainte. Am văzut o oportunitate de a crea ceva, pentru că nu erau nici anumite așteptări punctuale. Chiar și în benzile desenate, povestea lui s-a schimbat, înfățișarea lui s-a schimbat, personajele din jurul lui s-au schimbat. Așa că am avut de unde să ne luăm resursele pentru a le explora și a crea ceva de care sunt mândru.