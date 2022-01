Cum să te „vinzi” mai bine pe Instagram: platforma va introduce o nouă funcție utilă

Grila profilului tău Instagram ar putea fi în curând mai mult decât cele mai recente postări ale tale. E posibil să poți să faci anumite schimbări pe profilul tău, pe care nu le puteai face până acum.

Un utilizator de Twitter, Alessandro Paluzzi a descoperit că Instagram a dezvoltat o funcție de „editare grilă” care îți va permite să reordonezi postările din profilul tău. Acest lucru ar putea ajuta muzicienii sau magazinele care folosesc colaje cu mai multe postări pentru a-și conecta cele mai recente lucrări, dar ar putea fi util și dacă vrei să evidențiezi o postare importantă sau să acorzi prioritate favoritelor.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like 👀 pic.twitter.com/fjmkJD4je2

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022