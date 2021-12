Schimbarea importantă de la Instagram pentru 2022: mesajul vine direct de la șeful platformei. Cum te afectează

Într-un scurt mesaj video de sfârșit de an, șeful Instagram Adam Mosseri a oferit câteva informații despre ceea ce urmează pentru platformă.

Mosseri a stabilit prioritățile Instagram pentru 2022, care includ dublarea videoclipurilor.

Mosseri a spus că Instagram va „consolida toate produsele video în jurul Reels și va continua să crească acel produs”. Instagram a făcut câteva modificări în modul în care gestionează videoclipurile în ultimele luni. Spre exemplu, în octombrie, a distrus marca IGTV pentru a aduce videoclipuri de format mai lung în fluxul principal. Cu toate acestea, utilizatorii trebuie să acceseze Reels pentru a viziona videoclipul complet.

În ceea ce privește creatorii, Mosseri a spus că Instagram va introduce mai multe instrumente de monetizare pentru a-i ajuta să-și câștige existența din asta. În plus, Mosseri a spus că Instagram se va concentra pe mesagerie (din moment ce este probabil principalul mod în care oamenii comunică online) și pe transparență, în 2022.

2022 Priorities 📝

This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry-leading safety and wellbeing efforts, we’re focused on these four key priorities.

Hope you’re all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! ✌🏼 pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ

— Adam Mosseri (@mosseri) December 28, 2021