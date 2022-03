Incidentul cu Will Smith de la Oscar 2022, regizat sau real? Un expert în limbajul corporal dezvăluie tot

Gala Academiei Americane de Film, Premiile Oscar 2022, au avut parte de un moment ce va intra în istoria televiziunii. Momentul în care Chris Rock este pălmuit de Will Smith a devenit viral în doar câteva secunde. Ulterior acestui moment, ca o ironie, celebrul actor american, Wiil Smith, primea Oscar-ul pentru cel mai bun actor. Rolul său din „King Richard”, un film despre valori morale și familie, este cel care i-a adus primul său mare premiu din carieră. Dar, revenind la momentul de șoc, au apărut deja două tabere. Prima îl susține pe actor, ținând cont despre ce este vorba, iar cea de a două condamnând vehement ieșirea acestuia. Și-ntrun caz, și în celălalt, cu argumentele lor, cele întâmplate pe scena Premiilor Oscar, nu ar fi trebuit să se întâmple. Au apărut deja și speculațiile că momentul ar fi fost, de fapt, unul regizat. Experții în limbajul corporal și-au expus părerile.

Înainte de toate, trebuie specificat un aspect extrem de important. Fenomenul de Stand-Up Comedy, cel puțin cel american (unde a și fost inventat), este unul invaziv. Adică, mai pe înțelesul tuturor, cei care fac acest gen de act artistic intră cu picioarele în viața privată a persoanelor de care se iau.

În cazul de față, Chris Rock, un recunoscut artist de Stand-up Comedy, nu este la prima sa gafă de acest gen. La Gala Oscar din 2018 toată lumea Hollywood-ului era în febra Black Movement. La acel moment actorul a mai făcut câteva astfel de comentarii la adresa soției premiatului de anul acesta.

De data asta, gluma avea referiri strict la boala de care Jada Pinkett Smith suferă. Este vorba de alopecie, mai exact de căderea părului. Ca urmare a acestei situații, actrița decidea să se radă în cap. De aici și gluma lui Chris Rock cu un al doilea film G.I Jane. Reamintim că în filmul cu același tilu, personajul jucat de Demi Moore se tundea la chelie pentru a putea fi acceptată în cadrul unor trupe SEAL.

Dacă privim din punctul de vedere al calității umane, gluma lui Chris Rock a fost una extrem de deplasată. Mulți, cei din tabăra pro, de partea lui Will Smith, au spus că nu își avea locul. De cealaltă parte, gestul făcut de Will Smith poate fi unul din acele momente care să-i poată distruge cariera de actor.

Ulterior momentului Will Smith avea să câștige Oscar-ul pentru cel mai bun actor. Este primul său trofeu. Personajul din „King Richard” i-a adus statueta. La câteva ore după terminarea galei, actorul a scris un text în care-și cere scuze public în fața colegului de breaslă:

„Aș vrea să-mi cer scuze public, Chris. Am întrecut măsura și am greșit. Sunt jenat. Acțiunile mele nu au fost un indiciu al omului care am vrut să fiu.

Nu există loc pentru violență într-o lume a iubirii și a bunătății.”