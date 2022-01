Concert Evanescence, în țara noastră: unde o vom putea auzi live pe Amy Lee

Concertul cunoscutei trupe americane, Evanescence, va avea loc în România, în 2022, la Arenele Romane, în aer liber.

Spectacolul va avea loc în data de 7 iunie 2022, la Arenele Romane, una dintre cele mai potrivite locații pentru astfel de evenimente cu public.

Evanescence este una dintre cele mai apreciate trupe rock din Statele Unite ale Americii, nefiind fan al genului care să nu aprecieze vocea deosebită a solistei Amy Lee. Trupa a vândut zeci de milioane de exemplare ale albumelor sale, în întreaga lume, primind numeroase nominalizări, însă și premii internaționale (două Grammy, în anul 2004, pentru piesa „Bring Me To Life”, la categoriile „Best New Artist” și „Best Hard Rock Performance”).

Prețurile biletelor, la concertul Evanescence, de la Arenele Romane

Premium (cu loc) – 329 lei earlybird, 349 lei presale și 370 lei la intrare;

Teren (fără loc, în fața scenei) – 249 lei earlybird, 269 presale și 300 lei la intrare;

Acces General (cu loc) – 159 lei earlybird, 179 lei presale și 200 lei la intrare.

Biletele la concertul Evanescence se pot achiziționa din rețeaua iabilet.

Important de știut, înainte de concert: