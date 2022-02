Cine cântă la Untold 2022: lista oficială, publicată

Sperăm că vara va veni fără restricții și că vom merge la festivalurile de muzică. Organizatorii Untold 2022 au anunțat primii artiști care vor urca în acest an pe scena principală a festivalului care se va ține între 4 și 7 august.

Unii dintre ei vin pentru prima oară în România sau la festivalul Untold. Și sunt nume mari.

David Guetta, Don Diablo, G-Eazy, Kygo, Major Lazer, Morten, Oliver Heldens, Paul Kalkbrenner LIVE și Tujamo fac parte din cel de-al șaptelea an al festivalului care ține 4 zile și 4 nopți în Cluj-Napoca.

Unul dintre cei mai apreciați și așteptați artiști, Kygo, pregătește un show deosebit pentru Untold 2022. DJ-ul și producătorul norvegian este cel care a pus bazele unui nou stil în muzica electronică, tropical house, la care a adăugat instrumentul său preferat, pianul.

Printre premierele de la Untold, anul acesta, la festival va veni Major Lazer, un proiect de muzică electronică format din Diplo, Jillionaire și Walshy Fire. Bazele acestei colaborări unice au fost puse de DJ-ul şi producătorul american Diplo, iar ca stil, muzica trupei este o fuziune de genuri între reggae și dancehall, cu elemente din dance și electro house.

Prețurile abonamentelor la Untold 2022

Acestor artiști li se alătură Above & Beyond și artista britanică Anne-Marie, o premieră pentru România. Alți artiști vor fi anunțați în curând.

Fanii muzicii electronice pot achiziționa abonamente pentru cele 4 zile și 4 nopți de magie de pe untold.com, până pe 11 februarie, la următoarele prețuri:

4 Day Pass General Access Basic: €139 + taxe

4 Day Pass Risk-Free: €149 + taxe

4 Day Pass VIP: €340 + taxe

După data de 11 februarie, abonamentele General Access Basic vor fi €149 + taxe, iar cele Risk-Free €159 + taxes. Cele VIP vor rămâne la același preț, respective €340 + taxe.

Cei care dețin deja abonamente Anytime pot opta să participe la ediția din acest an. Cea de-a șaptea ediție a festivalului UNTOLD are loc în acest an între 4 și 7 august.