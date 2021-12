Cel mai mare festival rock din România și-a anunțat lineup-ul. Ce trupe vom putea vedea, în 2022, la Rockstadt Extreme Fest

Rockstadt Extreme Fest – ediția 2022 – și-a anunțat mare parte din lineup. De menționat că, în perioada următoare, există marea posibilitate ca noi trupe să fie adăugate pe listă.

Festivalul va avea loc lângă Râșnov, între 3 și 7 august 2022, după o pauză de doi ani în care, din motive evidente, asociate cu situația pandemică din toată lumea, acesta nu a mai putut să se desfășoare. Rockstadt nu este cel mai vechi festival din nișa sa muzicală, însă este, de departe, cel mai mare și mai cunoscut din România.

Lineup-ul de la Rockstadt Extreme Fest, până acum

Până în momentul de față, printre artiștii care au confirmat prezența la ediția Rockstadt Extreme Fest, din 2022, se numără: Cradle of Filth, Bullet for my Valentine, Phil Anselmo, Behemoth, Over Kill, Cattle Decapitation, Rings of Saturn, Orbit Culture, Knife, Evoke, Spoil Engine, Nero di Marte, Aviana, Serrabulho, Don Gatto, Fallcie, Nemesis, Vorkuttah, Winterhorde, Above us the Waves, Arhat, Nobody’s Straight, Cargo, Gothic, Lamb of God, Blind Guardian, Blacksheep, Psykup, Kataklysm,Uada, Kampfar, Straits, Sur Austru, Syn ze sase tri, In Mourning, October Tide, Sinnery, Darvaza, Black Tooth, Mephorash, Baest și mulți, mulți alții.

Organizatorii au anunțat că, având în vedere situația creată, toți cei care au achiziționat bilete pentru ediția din 2020 vor trebui să le restituie pentru a primii banii înapoi, în acord cu reglementările ANPC. Următorul pas va fi repunerea în vânzare a biletelor, cu noile prețuri, adaptate anului 2022.

„Dacă aveți sau urmează să vă faceți drum la Rockstadt Brașov sau aveți prieteni în Brașov cărora să le trimiteți biletele și să vină la Rockstadt, rambursarea se face pe loc, în numerar și va cuprinde contravaloarea biletului/biletelor plus 30 RON pentru fiecare bilet. Programul rambursărilor este luni – vineri între 16:00 – 20:00. Având în vedere că urmează o perioadă cu mai multe zile libere, pentru cei care ajung la Brașov la Rockstadt luni 29.11.2021 și marți 30.11.2021 putem deja returna sumele în intervalul orar 16:00 – 20:00”, au scris cei de la Rockstadt Extreme Fest, pe pagina oficială de Facebook a evenimentului.

Returnarea biletelor achiziționate în contul ediției 2020 se poate face, de asemenea, și prin curier.

În momentul de fața, prețurile biletelor cumpărate „de la zero” variază între 579 lei și 737 lei și se pot achiziționa de pe iabilet.ro.