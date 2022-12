Cele mai scumpe orașe din lume. Creșterea prețurilor în 2022 a fost cea mai mare din ultimii 20 de ani

Potrivit Indicelui mondial al costului vieții din acest an, publicat de Economist Intelligence Unit (EIU), costul mediu al vieții a crescut cu 8,1% în 2022, din cauza războiului rusesc din Ucraina și a efectelor persistente ale pandemiei.

„Războiul din Ucraina, sancțiunile occidentale asupra Rusiei și politicile de zero-Covid ale Chinei au provocat probleme în lanțul de aprovizionare care, combinate cu creșterea ratelor dobânzilor și cu schimbările de curs de schimb, au dus la o criză a costului vieții în întreaga lume”, a declarat Upasana Dutt, șefa departamentului de cost al vieții la nivel mondial din cadrul EIU, într-o declarație de presă.

Ea a adăugat: „Putem vedea în mod clar impactul în indicele din acest an, creșterea medie a prețurilor în cele 172 de orașe incluse în sondajul nostru fiind cea mai puternică pe care am văzut-o în cei 20 de ani pentru care avem date digitale. Creșterea prețurilor la benzină în orașe a fost deosebit de puternică (la fel ca anul trecut), dar alimentele, utilitățile și bunurile de uz casnic se scumpesc tot mai mult pentru locuitorii orașelor.”

Așadar, într-un an scump, care sunt cele mai scumpe orașe în care să locuiești?

Europa în tranziție

EIU, care urmărește cheltuielile de zi cu zi în 172 de orașe din întreaga lume, are sediul la Londra. Anul acesta, capitala britanică a coborât semnificativ pe listă, ajungând pe locul 27.

Patru orașe europene au fost incluse în top 10 – Zurich (locul șase) a fost cel mai ridicat, iar Paris, Copenhaga și orașul elvețian Geneva au completat restul.

Cea mai importantă cauză a creșterii prețurilor în Europa de Vest a fost creșterea prețurilor la gaze, ca urmare a războiului Rusiei în Ucraina și a faptului că regiunea încearcă să găsească surse alternative de gaze. Costul unui litru de benzină a crescut cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Deloc surprinzător, orașele rusești Moscova și Sankt-Petersburg au înregistrat creșteri semnificative ale cheltuielilor cu costul vieții, în timp ce capitala Ucrainei, Kiev, nu a fost analizată în acest an.

Pe lângă costurile gazelor, un factor citat de EIU a fost valoarea inegală a monedei euro, care este folosită de unele dintre orașele europene de pe lista din acest an, dar nu de toate – Marea Britanie are lira sterlină, iar Elveția are francul.

Alte trei orașe din Europa – Stockholm, Lyon și Luxemburg – au coborât, de asemenea, pe listă.

Două orașe din Elveția au intrat pe listă, dintre care unul a fost Geneva.

Un câștigător în premieră

Deși se pare că orașul New York ar fi trebuit să fie în fruntea listei până acum, aceasta este prima dată când cel mai mare oraș din SUA a ajuns pe primul loc – deși la egalitate cu câștigătorul frecvent, Singapore.

În topul din 2021, New York-ul se afla pe locul șase.

Alte două metropole americane au intrat, de asemenea, în top 10 – Los Angeles la egalitate cu Hong Kong pe locul patru și San Francisco pe locul opt.

În total, 22 dintre cele 172 de orașe pe care EIU le monitorizează anual se află în SUA, inclusiv Portland, Boston, Chicago și Charlotte. Fiecare dintre aceste 22 a înregistrat o creștere a inflației în acest an.

Între timp, câștigătorul de anul trecut, Tel Aviv, a coborât pe locul al treilea.

Cum se întocmește lista

Pentru a întocmi lista, EIU compară peste 400 de prețuri individuale la peste 200 de produse și servicii din 172 de orașe. Aceștia intervievează o serie de întreprinderi, atât din segmentul superior, cât și din cel inferior, pentru a avea o idee despre cât de mult au fluctuat prețurile în ultimul an.

O altă companie, firma de mobilitate globală ECA International, publică în fiecare an propriul clasament al celor mai scumpe orașe din lume. Lista ECA utilizează o metodologie ușor diferită, luând în considerare cheltuielile zilnice, cum ar fi chiria și costul transportului în comun, și nu include în calculele sale produsele de lux, potrivit CNN.

Lista sa, publicată în luna iunie, a acordat Hong Kong-ului titlul de cel mai scump oraș pentru al treilea an consecutiv, iar New York-ului locul al doilea. Cu toate acestea, lista ECA înclină puternic spre marile orașe din Asia, deoarece Seul, Shanghai și alte centre urbane din Asia de Est au ajuns toate în top 10.

Lista EIU este comparată cu prețurile din New York, prin urmare, orașele cu monede mai puternice față de dolarul american sunt susceptibile să apară mai sus în clasament.

Cele mai scumpe 10 orașe din lume în care să trăiești în 2022

1. New York și Singapore (la egalitate)

3. Tel Aviv, Israel

4. Hong Kong și Los Angeles (egalitate)

6. Zurich, Elveția

7. Geneva, Elveția

8. San Francisco, California

9. Paris, Franța

10. Copenhaga, Danemarca