Epic Games închide „serviciile online învechite” și serverele pentru mai multe dintre jocurile sale mai vechi, inclusiv mai multe titluri Rock Band și Unreal.

Compania observă că cele mai multe jocuri afectate vor fi în continuare disponibile offline, dar altele nu vor mai funcționa. Se spune că mutarea face parte dintr-o schimbare care o va vedea doar să accepte funcții online prin Epic Online Services, care oferă un sistem unificat de prieteni, chat vocal, control parental și verificare parentală.

Epic elimină titlul mobil DropMix și versiunile pentru Mac și Linux ale Hatoful Boyfriend și Hatoful Boyfriend: Holiday Star din magazin. Vei putea în continuare să joci aceste jocuri dacă le deții deja.

Serverele pentru mai multe jocuri vor fi închise pe 24 ianuarie, dar Epic a început deja să le elimine din vitrinele digitale și să dezactiveze achizițiile în joc.

Epic Games schimbă placa

După această dată, vei putea în continuare să joci următoarele titluri offline în modurile multiplayer unic sau local:

1000 Tiny Claws

Dance Central 1-3

Green Day: Rock Band

Monsters (Probably) Stole My Princess

Rock Band 1-3

The Beatles: Rock Band

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars

Unreal Gold

Unreal II: The Awakening

Unreal Tournament 2003

Unreal Tournament 2004

Unreal Tournament 3

Unreal Tournament: Game of the Year Edition

Funcțiile multiplayer online de Dance Central VR și Rock Band 4 vor rămâne disponibile. De asemenea, Epic intenționează să restabilească funcțiile online pentru Unreal Tournament 3.

Battle Breakers, un RPG de colecție de eroi pe care o mică echipă de dezvoltatori Epic l-a construit și l-a lansat în 2019, se va închide pe 30 decembrie. Epic va rambursa toate achizițiile în joc făcute prin sistemul său de plată directă în cele 180 de zile înainte de ziua de astăzi. Începând cu 24 ianuarie, alpha a repornirii Unreal Tournament, Rock Band Blitz, aplicația însoțitoare Rock Band și SingSpace nu vor mai fi disponibile.

Nu este clar câți oameni joacă încă titlurile Unreal Tournament și Rock Band, dar la apogeul lor, au fost printre cele mai mari francize din jur. Este păcat să-l vezi pe Epic asfințind aceste jocuri și pe toate celelalte de pe listă. Totuși, dacă se întâmplă să ai o chitară sau o tobă Rock Band care adună praf, acesta poate fi cel puțin un memento decent să-i dai jos și să cânți alături de „I Want to Hold Your Hand” sau „Basket Case”.

Între timp, dezvoltatorul Rock Band Harmonix, pe care Epic l-a cumpărat anul trecut, a anunțat recent că cel mai recent joc al său, Fuser, va fi offline. De asemenea, studioul va înceta să vândă jocul și achizițiile din joc pe 19 decembrie.