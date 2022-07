Cea mai mare clădire din lume va fi cât piramidele egiptene: unde se va construi acest “zgârie-nori”

Conform Wall Street Journal, prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman le-a spus inginerilor și designerilor că dorește ca următorul său proiect de arhitectură să fie la fel de măreț ca piramidele egiptene.

Potrivit WSJ, planurile ar face din aceasta cea mai mare structură din lume. Acest zgârie-nori ar fi un set de două clădiri paralele, fiecare de 1.600 de metri înălțime și care se întind pe 75 de mile de teren. Prințul Salman o numește „Mirror Line” și vrea să găzduiască aproximativ cinci milioane de oameni. Ar putea costa până la un trilion de dolari și arată ca o structură lungă și aurie în fotografiile prezentate.

Salman speră să schimbe economia Arabiei Saudite, un regat care se bazează foarte mult pe petrol.

