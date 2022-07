Cea mai așteptată mașină din lume: tot ce știm despre Apple Car

În 2014, Apple a început să lucreze la „Proiectul Titan”, cu peste 1.000 de experți și ingineri în mașini care dezvoltă un vehicul electric într-o locație secretă din apropierea sediului companiei din Cupertino.

Proiectul Apple Car s-a schimbat și s-a schimbat de mai multe ori pe parcursul ultimilor câțiva ani din cauza conflictelor interne și a problemelor de conducere, dar dezvoltarea este pe drumul cel bun. Deși zvonurile din 2016 sugerau că Apple a reanunțat la planuri pentru o mașină, până în 2020, proiectul a fost reluat.

Acum se zvonește că Apple lucrează la un vehicul complet autonom cu conducere autonomă, care nu va necesita intervenția utilizatorului pentru a conduce, mergând mai departe decât orice alt producător de mașini până în prezent. Este un proiect extrem de ambițios, iar zvonurile indică faptul că Apple vrea să proiecteze o mașină fără volan și fără pedale.

John Giannandrea, șeful Apple pentru inteligența artificială și învățarea automată, conduce proiectul Apple Car, iar Kevin Lynch, cunoscut pentru munca sa la Apple Watch, s-a alăturat și el echipei Car și se spune că este în mare măsură responsabil pentru impulsul Apple către o conducere autonomă.

Există un cip de mare putere proiectat de Apple în Apple Car și este cea mai avansată componentă pe care Apple a dezvoltat-o ​​până în prezent. Este realizat din procesoare neuronale care pot face față incredibilei încărcături AI necesare vehiculelor autonome. Se așteaptă ca TSMC să producă cip și aceasta este aceeași companie care produce cipuri pentru iPhone, iPad și Mac.

Deoarece Apple nu are experiență în producția de mașini, va avea nevoie de parteneri pentru a produce vehiculul, iar Apple se spune că lucrează la asigurarea parteneriatelor în industria auto. Nu se știe cu cine va lucra Apple, dar a purtat discuții cu Hyundai și alte companii.

Așteptări

Apple Car a fost descrisă drept „următorul produs vedetă” al Apple, compania fiind capabilă să ofere „o mai bună integrare a hardware-ului, software-ului și serviciilor” decât potențialii concurenți de pe piața auto. Este posibil ca Apple Car să fie comercializată ca un model „foarte high-end” sau „semnificativ mai ridicat” decât un vehicul electric standard.

În iunie 2017, CEO-ul Apple, Tim Cook, a vorbit public despre munca Apple privind software-ul de conducere autonomă, confirmând activitatea companiei într-un moment rar și sincer.

„Ne concentrăm asupra sistemelor autonome. Este o tehnologie de bază pe care o considerăm foarte importantă. O vedem într-un fel ca mama tuturor proiectelor AI. Este probabil unul dintre cele mai dificile proiecte de AI la care se lucrează efectiv.” — CEO-ul Apple, Tim Cook, despre planurile Apple în spațiul auto.

De la începutul lui 2017, Apple a testat vehicule autonome pe drumurile publice din California, folosind mai multe SUV-uri Lexus RX450h 2015 închiriate de la Hertz. SUV-urile au fost depistate pe străzile din Cupertino, o mulțime de senzori și camere, în timp ce Apple își pregătește software-ul de conducere autonomă, iar testele au crescut de-a lungul anilor. Apple are peste 60 de vehicule de testare pe drum.

Apple își propune să-și lanseze mașina autonomă până în 2025, dar, având în vedere natura ambițioasă a proiectului, s-ar putea să nu ajungă la data țintă sau ar putea vedea în cele din urmă proiectul amânat.

Mai avem de așteptat înainte ca o mașină Apple să fie gata să debuteze și probabil că vom auzi mult mai multe despre proiect, deoarece Apple va trebui să caute înțelegeri cu un set complet nou de parteneri din lanțul de aprovizionare pentru a produce un vehicul.

Capacități de proiectare și auto-conducere

Mark Gurman de la Bloomberg, la sfârșitul anului 2021, a dat vestea că Apple a decis să se implice all-in în proiectul său auto, proiectând un vehicul complet autonom. Apple își „refocalizează” proiectul auto în jurul unui vehicul autonom care nu va necesita nicio interacțiune din partea șoferului, un obiectiv pe care alți producători de mașini precum Tesla nu l-au atins încă.

Apple urmărea două căi de vehicule. Unul cu capacități limitate de conducere autonomă și un al doilea cu funcționalitate completă de conducere autonomă, iar Apple a decis acum să urmeze a doua cale sub conducerea lui Kevin Lynch.

Fără volan sau pedale

Apple vrea să proiecteze un vehicul care să nu aibă volan sau pedale, cu un interior axat pe conducerea fără mâini. Potrivit Bloomberg, Apple a discutat despre un design care ar fi similar cu Lifestyle Vehicle de la Canoo.

În această mașină, piloții stau de-a lungul părților laterale ale vehiculului, mai degrabă decât pe scaunele standard din față și din spate. Este posibil ca Apple să nu poată scoate volanul, totuși, deoarece ar putea fi util să fie disponibil într-o situație de urgență.

Fără volan, nu ar mai fi nevoie de pedale pentru a controla accelerația și frânarea, așa că este posibil ca Apple să renunțe și la acestea. Nu este încă clar dacă planurile ambițioase de design ale Apple se vor realiza, așa că în cele din urmă ar putea fi mai asemănătoare cu o mașină tradițională. Pentru a elibera un vehicul fără volan sau pedală de frână, Apple speră să obțină scutiri de la Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA.

Şasiu

Apple vizează un design ambițios care să nu seamănă cu orice mașină existentă, potrivit unui raport al celor de la The Information. Fostul șef de design Apple, Jony Ive, este implicat în proiect în calitate de consultant și el consideră că echipa Apple Car „ar trebui să se aplece asupra ciudățeniei designului vehiculului și să nu încerce să-și ascundă senzorii”.

Se spune că mașina are patru scaune orientate spre interior, permițând pasagerilor să poarte conversații față în față între ei, plus că are un tavan curbat care seamănă cu acoperișul unui Volkswagen Beetle.

Designerii Apple testează un compartiment al portbagajului care se ridică pentru un acces ușor și care apoi coboară atunci când nu este utilizat. Designerii au luat în considerare și ecrane mari pentru spătarul scaunelor care se ridică și coboară.

Sistem de infotainment

Apple a luat în considerare modelele cu un ecran tactil mare asemănător iPad-ului în mijlocul vehiculului, care nu ar fi prea diferit de designul vehiculelor Tesla. Utilizatorii ar putea interacționa cu panoul central și ar fi integrat cu dispozitivele și serviciile Apple actuale.

Procesor

Procesorul care este în dezvoltare pentru mașină a fost creat de grupul de inginerie al siliconului Apple, care a creat și procesoarele pentru restul dispozitivelor companiei. Bloomberg descrie acest cip drept cea mai avansată componentă pe care Apple a proiectat-o ​​intern.

Se spune că este alcătuit din procesoare neuronale care sunt capabile să facă față cerințelor de inteligență artificială ale conducerii autonome.

Un analist EETimes a sugerat că cipul ar putea fi numit „C1” și ar putea fi bazat pe procesorul A12 Bionic.

Siguranță

Siguranța este un punct focal major în designul Apple Car. Apple dorește să creeze un vehicul mai sigur decât companii precum Tesla sau Waymo, așa că inginerii construiesc redundanțe și sisteme de rezervă care vor interveni pentru a evita defecțiunile sistemului de conducere.

Scoaterea volanului vehiculului poate fi în cele din urmă imposibilă dacă Apple dorește să facă vehiculul cât mai sigur posibil pentru șoferi.

Încărcare și baterie

Apple Car ar putea fi compatibil cu sistemul de încărcare combinat, un standard folosit pentru încărcarea vehiculelor electrice. Companii precum Tesla, BMW, Ford, General Motors, Kia, Hyundai și altele susțin toate CCS, iar adoptarea aceluiași standard le-ar permite proprietarilor de mașini Apple să folosească stații de încărcare care sunt deja disponibile.

Apple dezvoltă un nou design de baterie care are potențialul de a reduce „radical” costul bateriilor și de a crește autonomia vehiculului. Apple creează un design „monocelulă” care va crește celulele individuale ale bateriei și va elibera spațiu în interiorul pachetului de baterii prin îndepărtarea pungilor și modulelor care dețin materialele bateriei. Acest lucru va permite un material mai activ într-un pachet mai mic. Tehnologia bateriei a fost descrisă drept „nivelul următor” și similară cu „prima dată când ai văzut iPhone-ul”.

Senzori

Apple a purtat discuții cu patru furnizori de senzori LiDAR care sunt mai mici, mai accesibili și mai ușor de produs în masă decât sistemele LiDAR actuale, care sunt prea voluminoase și scumpe pentru a fi utilizate în vehiculele produse în masă. Apple vizează un „design revoluționar” care ar putea fi utilizat într-un viitor vehicul autonom.

Cost

Este posibil ca Apple Car să fie comercializat ca un model „foarte high-end” sau „semnificativ mai ridicat” decât un vehicul electric standard.