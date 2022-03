Ce talente ascunse au actorii și cum i-au ajutat acestea în rolurile lor: de la Tom Holland, la Bill Murray

Atunci când vine vorba despre actori, tindem să-i confundăm pe aceștia cu rolurile lor. Așadar, ne vine greu să credem că, în realitate, Tom Holland este om și nu un mutant care reușește să se cațăre pe clădiri în câteva secunde. Însă ce-ați spune dacă actorii noștri preferați, sau cel puțin unii dintre ei, ar deține „puteri” asemănătoare personajelor pe care le interpretează?

Nu de puține ori am pățit ca atunci când am văzut un film care mi-a plăcut foarte mult, să mă implic trup și suflet în acțiune. Așadar, dacă un actor și-a executat rolul „ca la carte”, am fost tentată să uit că e actor, și nu personajul din film. Spre exemplu, se poate spune că Arnold Schwarzenegger a rămas, pentru vecie, în memoria colectivă a cinefililor, prin prinsma rolului pe care l-a interpretat în „Terminatorul”. Așadar, e greu să spunem „Arnold” fără să ne vină în minte celebra replică: „I’ll be back”.

Unii artiști, după cum se dovedește, au talente și abilități care îi fac absolut perfecți pentru rolurile lor.

Acestea fiind spuse, haideți să vedem care sunt actorii perfecți pentru scenariile pe care le-au intereptat, adică cei care au reușit să se confunde cu personajele lor, în mintea pasionaților de cinematografie.

Bill Murray țintește „foarte sus”

Atunci când personajul Big Ern, interpretat de Bill Murray, a reușit să bifeze trei lovituri consecutive, astfel încât câștige un curcan, în filmul „Kingpin”, reacția mulțimii a fost una pe măsură.

Ceea ce nu se știe este că Murray a reușit să facă acest lucru din prima, așadar nu a fost nevoie de duble, ci doar de acel cadru perfect.

„Când am ajuns la ultima parte și Bill a trebuit să execute trei lovituri la rând, aș fi putut să jur că va trebui să refilmăm scena de zece sau chiar cincisprezece ori, fiind convins că nu-i va ieși din prima. În mod miraculos, Bill a nimerit prima lovitură, a nimerit-o pe a doua, ca mai apoi să o nimerească și pe a treia. Cei prezenți la filmări au fost șocați de ceea ce vedeau”, a declarat regizorul Bobby Farrelly.

Keanu Reeves ar fi putut să fie jucător de hochei

Crescut în Yorkville, Ontario, tânărul Keanu Reeves a a crescut jucând hochei. Mai precis, Reeves obișnuia a fost portar în cadrul unei echipe, și nu unul oarecare, ci s-a dovedit a fi un jucător excepțional, poreclit de coechipierii săi „The Wall” („Zidul”). De-a lungul adolescenței sale, actorul ar fi primit multe oferte din partea cluburilor, însă le-a refuzat pe toate pentru a-și urma visul, de a deveni actor.

„Mi-a plăcut hocheiul, dar nu mi-am dorit niciodată să fac ceva serios cu asta”, a declarat, la un moment dat, Keanu Reeves.

Tom Holland e Spider-Man – și la propriu, și la figurat

Tom Holland s-a remarcat în rolul lui Peter Parker (Spider-Man), în Universul cinematografic Marvel, în primul rând datorită modului convingător în care și-a executat rolul. Ceea ce fanii actorului nu au știut multă vreme este că Holland poate, de asemenea, să fie confundat cu Spider-Man și în viața reală, fiind extrem de flexibil și, de asemenea, un dansator foarte bun, ceea ce l-a ajutat, evident.

„Am făcut cât de multe cascadorii am putut, dar există și unele lucruri pe care nu le-am putut face. Am fost, la rândul meu, ajutat de profesioniști, așa cum și eu am încercat să le dau sfaturi. Ori de câte ori a existat o cascadorie pe care nu mă simțeam neapărat confortabil să o fac, ei interveneau și îmi arătau cum să o fac și mă îndrumau”, a spus Tom Holland.

Dustin Hoffman, un pianist desăvârșit și în realitate

Cu toate că Dustin Hoffman a câștigat apreciarea publicului în urmă cu zeci de ani, lumea întreagă a aflat abia în 2008, mai exact în „Last Chance Harvey”, cât de bine știe să cânte acesta la pian. De altfel, actorul a recunoscut, la un moment dat, pentru revista Parade, că și-ar fi dorit să devină pianist într-o trupă de jazz, însă viața l-a purtat pe alte „cărări”.

În plus, Dustin Hoffman a compus inclusiv o melodie jazz pe care a numit-o „Shoot the Breeze”, în 1977. După ce actorul a atins faima modială, Bette Midler s-a încumetat să scrie versurile melodiei, așadar, cei doi au cântat-o împreună. Este aceeași melodie pe care Hoffman, interpretând rolul unui bărbat care nu a putut niciodată să-și ducă la îndeplinire visul de a fi pianist de jazz, o cântă în „Last Chance Harvey”.

Daniel Day-Lewis își ia mereu rolurile în serios

Daniel Day-Lewis este renumit pentru modul său unic de a face actorie, iar acest lucru s-a văzut cel mai bine în „The Last of the Mohicans”.

Pentru a-l înfățișa pe Hawkeye, Day-Lewis a experimentat, timp de șase luni, înainte de filmare, sălbăticia, învățând cum să trăiască simplu, doar din roadele pe care le oferă pământul, fără avantajele lumii moderne.

Așadar, actorul a învățat cum să construiască un canoe, a urmărit comportamentul animalelor și a vânat cu pușca, recuzită ce nu i-a lipsit nicio clipă de la filmările acestui film. Mai mult, tot la filmări, pentru a nu-și ieși din rol, Daniel Day-Lewis a refuzat să mănânce orice altceva ce nu a fost vânat chiar de el.

Gimnastica a făcut-o celebră pe Daryl Hannah, în „Blade Runner-ul” lui Ridley Scott