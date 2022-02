Ce înseamnă fenomenul ”apogeul mașinilor”: care este viitorul automobilelor

În anii 2020 existau semne clare că entuziasmul pentru mașini scade în sfârșit.

Chiar și unii oameni din industrie recunosc acum că lumea se află la un moment istoric. Producția de mașini s-ar putea să nu-și depășească niciodată nivelul din 2017. „S-ar putea foarte bine să fi depășit vârful producției auto la nivel mondial”, a declarat Volkmar Denner, directorul executiv al Robert Bosch, cel mai mare producător de piese auto din lume. Și asta a fost înainte ca pandemia de coronavirus să distrugă vânzările de mașini.

China a fost motorul vânzărilor de mașini la începutul secolului XXI, numărul de vehicule vândute crescând de la 5 milioane în 2004 la 29 milioane în 2017. Dar vânzările au încetinit de atunci, stimulate parțial de trecerea la ride-sharing, o industrie enormă în China.

Ride-sharing

Didi Chuxing, gigantul țării care transportă călătorii, oferă de două ori mai multe curse în fiecare zi în China decât face Uber în restul lumii. În 2018, Didi a furnizat 10 miliarde de călătorii în China, sau aproximativ 30 de milioane pe zi, comparativ cu 14 milioane de călătorii Uber pe zi la nivel global.

Un sondaj realizat în 2016 de firma de consultanță McKinsey a constatat că 60% dintre consumatorii chinezi nu se mai gândeau la mașini ca la un simbol de statut, iar 40 la sută au spus că deținerea unei mașini părea mai puțin importantă, din cauza proliferării alternativelor, cum ar fi ride-sharing, închirierea de biciclete și așa mai departe.

Proprietatea de mașini a devenit din ce în ce mai puțin atractivă în China din cauza nivelului relativ ridicat al taxelor, al costurilor de asigurare și al taxelor de parcare, în timp ce costurile mai mici ale forței de muncă fac ca transportul să fie mai accesibil decât în ​​țările occidentale. Iar proprietatea de mașini nu s-a dezvoltat în aceeași măsură ca în țările occidentale – există aproximativ nouăsprezece mașini la suta de locuitori, în comparație cu optzeci și patru în Statele Unite și șaizeci și una în Europa.

În schimb, clasa de mijloc chineză în creștere, care s-a dovedit a fi receptivă la noile servicii și produse, pare fericită să renunțe la bătaia de cap a deținerii de mașini în favoarea serviciilor de mobilitate la cerere aranjate prin intermediul unui smartphone.

Apogeul mașinilor

Între timp, dovezile pentru ”apogeul mașinilor” în țările occidentale se acumulează de ceva timp. În America, numărul total de kilometri parcurși de vehicule a continuat să crească. Dar a crescut mai lent decât numărul total de vehicule și populația. Numărul de kilometri parcurși per vehicul și per șofer, ambele au atins vârful în 2004 și de atunci au scăzut la niveluri observate ultima dată în anii 1990. Distanța medie parcursă de persoană pe an a atins apogeul în anii 2000 sau mai devreme în multe orașe din vest, inclusiv Londra, Stockholm, Viena, Houston și Atlanta.

În Australia, Belgia, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Japonia, Noua Zeelandă și Spania, distanța parcursă per persoană a fost constantă sau în scădere de la începutul anilor 2000. Distanța parcursă cu mașina pe an pe cap de locuitor în Italia, Marea Britanie, Țările de Jos și Suedia au atins apogeul în 2000, 2002, 2004 și, respectiv, 2005.

În America, proporția populației cu permis de conducere a scăzut între 2011 și 2014, în toate grupele de vârstă. Tinerii fie se califică să conducă la o vârstă mai înaltă, fie nu o fac deloc. Din anii 1980, proporția americanilor cu licență a scăzut de la 46 la sută la 25 la sută în rândul tinerilor de șaisprezece ani, de la 80 la sută la 60 la sută la cei de optsprezece ani și de la 92 la sută la 77 la sută în rândul celor cu vârsta între douăzeci și douăzeci și patru, conform cercetătorilor de la Universitatea din Michigan.

„Este incontestabil faptul că ratele de conducere auto au încetat să crească și, în multe cazuri, sunt în scădere în majoritatea țărilor dezvoltate din punct de vedere economic.” a remarcat un raport al Uniunii Europene din 2017. „În plus, este acceptat faptul că cea mai mare schimbare a ratelor de conducere are loc în rândul tinerilor, în special în rândul bărbaților tineri, care, de asemenea, nu învață să conducă”.

Ce a provocat această schimbare?

Teoreticienii fenomenului ”apogeul mașinilor” o atribuie mai multor factori care se suprapun. Majoritatea oamenilor locuiesc acum în orașe, majoritatea kilometrilor sunt parcurși în orașe, mai degrabă decât în ​​zonele rurale, iar scăderea conducerii este în principal o scădere a condusului urban. Costul și problemele legate de deținerea unei mașini au crescut, pe măsură ce congestionarea traficului a crescut, iar orașele au introdus zone de taxare.

Pentru mulți cetățeni, dar în special pentru tineri, mașinile nu mai sunt considerate esențiale, deoarece smartphone-urile le permit să cumpere și să socializeze online. Trecerea constantă către comerțul electronic înseamnă, de asemenea, că sunt necesare mașini pentru mai puține călătorii de cumpărături. Și când este nevoie de o mașină, pentru un weekend plecat sau pentru a ajuta un prieten să se mute, serviciile de partajare și închiriere sunt ușor accesibile.

În ultimii ani, restricțiile privind utilizarea mașinilor în orașe au devenit mai severe, odată cu închiderea totală a unor drumuri, sau a unor zone, pentru mașinile private. Unele orașe au anunțat că vor interzice complet mașinile neelectrice în anii 2030 sau 2040, pentru a îmbunătăți calitatea aerului și a reduce emisiile de carbon. Asemenea mișcări sunt uneori condamnate. Dar chiar și mulți șoferi susțin inițiativele: un sondaj pe zece mii de oameni, realizat în 2017 în zece capitale europene, de exemplu, a constatat că 63% dintre rezidenți dețin o mașină, dar 84% au spus că ar dori să vadă mai puține mașini pe drumurile din orașul lor. Și, la fel cum deținerea de mașini a devenit mai puțin convenabilă, alternativele la utilizarea mașinii – transportul public, bicicletele în comun și alte servicii de mobilitate – au proliferat. Aplicațiile de planificare a călătoriei fac, de asemenea, transportul public o opțiune mai atractivă, arătând când vor sosi autobuzele, trenurile sau tramvaiele și cum să le combinați pentru a finaliza o călătorie. Dar apariția acelor alternative pare doar să fi accelerat ceea ce era, cel puțin în țările occidentale, o tendință existentă care se desfășura de câțiva ani.

Mașinile post Covid

Pandemia de coronavirus pare probabil, în general, să o accelereze și mai mult. Frica de contagiune a descurajat utilizarea transportului public și a determinat unii oameni să facă naveta cu mașina. Dar acest lucru pare puțin probabil să anunțe un boom global al vânzărilor de mașini. Dovezile din Asia sugerează că riscul de transmitere în transportul public poate fi gestionat prin utilizarea adecvată a măștilor, a scanerelor termice și a eșalonării călătoriilor pentru a reduce aglomerația.

KPMG, o companie de consultanță, prezice că pandemia va avea ca rezultat o lume cu „mai puține călătorii, mai puțini kilometri și mai puține mașini”. Naveta și cumpărăturile, notează compania, reprezintă 40% din km parcurși în America, iar impulsurile induse de pandemie pentru comerțul electronic și munca la distanță vor avea efecte „puternice și de durată”, reducând numărul de vehicule pe drumurile americane de la 7 milioane la 14 milioane.

Și orașele au profitat de oportunitatea oferită de izolare pentru a recupera spațiul stradal, cu drumuri închise, crearea de noi piste pentru biciclete și introducerea de trotuare mai largi. În multe cazuri, se așteaptă ca aceste schimbări să devină permanente. Acest lucru poate încuraja mai mulți oameni să încerce bicicletele, scuterele și mersul pe jos, descurajând în același timp folosirea mașinilor. În general, pandemia a oferit o privire asupra unei lumi care este mai puțin dependentă de mașini.

Pe scurt, valul ar părea să se întoarcă împotriva mașinii, în special în orașe, unde costul deținerii mașinii este din ce în ce mai ridicat. O schimbare suplimentară este pe cale să încline și mai mult balanța, făcând alternativele – de la autobuze și trenuri până la călătorie și bike sharing – mai atractive. Pentru că, pentru prima dată, datorită smartphone-ului, acestea pot crea o alternativă mult mai convingătoare la mașină.