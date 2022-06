Cât s-au scumpit vacanțele în România, se vede de Rusalii: cifrele care te fac să pleci din țară

În cazul în care mai aveai nevoie de un motiv în plus să fugi din țară chiar și pentru cea mai mică vacanță, este suficient să arunci o privire pe prețurile de Rusalii, cea mai nouă mini-vacanță.

Când vine vorba de zile libere de la stat, românii sunt privilegiați în această frumoasă lună iunie. Întâi a fost vorba de 1 iunie, care a picat în mijlocul săptămânii în acest an, iar acum, oamenii se pregătesc pentru un weekend prelungit pe meleaguri mioritice, din cauza zilei de Rusalii, de asemenea, o zi liberă. Diferența față de 1 iunie este că pică într-o zi de luni, iar weekendul prelungit este o bucurie pentru cei care vor să fure startul când vine vorba de experiențe pe litoralul românesc. Singura condiție este să fii pregătit să ignori prețurile fabuloase pentru absolut orice, de la o bere rece pe plajă, până la o cameră de hotel și servicii.

Weekendul de Rusalii se anunță a fi cel mai aglomerat din acest sezon. Creșterea rezervărilor în interiorul României față de aceeași perioadă a anului trecut a fost de 144%. Partea un pic tristă ține însă de preț. Consensul în industrie este că discutăm de o creștere cu 40% pentru aproximativ orice relativ cu 2021.

„Se anunţă o vară extrem de aglomerată pentru hotelierii şi operatorii din industria turismului intern, mai ales că este pentru prima dată când nu mai există restricţii de călătorie după doi ani de pandemie. În plus, cardurile de vacanţă pentru 2022 au început să fie încărcate, astfel că românii au început deja să îşi rezerve sejururile de vară, profitând de ofertele estivale de tip early booking şi de faptul că au posibilitatea de a achita cazarea cu tichetele primite (inclusiv cu cele rămase nefolosite din 2019 şi 2020, pe care le mai pot utiliza doar în luna iunie)”, susţin reprezentanţii platformei hoteliere Travelminit.ro.

Rusaliile din acest an s-au sincronizat și cu începerea vacanței de vară a copiilor, un motiv în plus pentru a profita de o ieșire din confortul căminului. Ca o schimbare de trend comparativ cu anii trecuții, românii par să prefere mai degrabă pensiunile și apartamentele în regim hotelier, pentru a se bucura de un plus de intimitate, de o vacanță într-un cadru restrâns. Pe partea de destinații pe plan național, ordinea este următoarea: marile oraşe (33% din rezervări), litoralul românesc (27% din rezervări) şi staţiunile balneare (17%).