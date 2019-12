Câte zile libere vor avea românii în 2020

Românii se vor bucura de zile libere și anul viitor. Și vestea bună e că mai multe dintre ele pică în timpul săptămânii.

Ca în fiecare an, Codul Muncii din România prevede mai multe zile libere pentru salariați. E vorba de sărbătorile legale, dar și de alte zile pentru care Parlamentul a decis că românii trebuie să stea acasă.

În 2020, vor fi 15 zile libere prevăzute de Codul Muncii. Vestea bună e că 11 dintre acestea pică în timpul săptămânii. Prin comparație, în 2019 doar 10 au fost în timpul săptămânii. Și poate cel mai reprezentativ exemplu e cel legat de 30 noiembrie și 1 decembrie. Ambele zile au picat sâmbătă și duminică.

Care sunt perioadele cu zile libere din 2020

Anul începe cu o minivacanţă – 1 şi 2 ianuarie sunt zile libere, potrivit Codului Muncii, dar bugetarii s-au bucurat de un cadou de la Guvern. Astfel, s-a stabilit să se facă o punte și să nu se lucreze nici pe 3 ianuarie, urmând ca ziua să fie recuperată. Următoarea zi liberă este 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Unite, care se sărbătorește în fiecare an.

În 2020, aceasta pică într-o zi de vineri – potrivită așadar pentru un weekend prelungit.

Următoarele zile în care românii vor sta acasă vin în luna aprilie – una în Vinerea Marea, înainte de Paște, urmată de cele două zile de Paşte – adică 19 şi 20 aprilie.

1 Mai – Ziua Muncii este, de-asemenea, liberă, după care urmează 1 iunie, adică Ziua Copilului. Urmează Rusaliile, Sfânta Maria, Sfântul Andrei, Ziua Naţională a României, pe 1 decembrie, apoi sărbătorile de iarnă – Crăciunul și Revelionul. Potrivit legii, Guvernul este obligat să publice toate zilele libere acordate, conform Codului Muncii, fără a putea pe parcursul anului să revină asupra datelor cu ordonanțe de urgență.

În felul acesta, predictibilitatea zilelor libere va fi în favoarea angajaților deoarece își vor putea planifica vacanțele din timp.

România e codaşă la zilele în care salariații au liber, în comparaţie cu alte state din Uniunea Europeană. Malta, de pildă, are 36 de zile libere pentru angajaţi, pe an. Spania 34, Bulgaria şi Polonia câte 33, Cehia are 32 de zile libere. Germania şi Irlanda 29, iar Olanda are 27.