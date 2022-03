JK Rowling „calcă pe bec”, din nou: ce comentarii transfobe a mai făcut, de data aceasta, „mama” lui Harry Potter

Celebra scriitoare JK Rowling șochează din nou și, totodată reușește să-și atragă un nou val de reproșuri la adresa sa, pe baza recentelor afirmații cu tentă transfobă.

De altfel, Rowling nu este la prima sa gafă de acest fel. În 2020, autoarea sugera, pe Twitter, că femei sunt doar acele ființe care au menstruație, punctând astfel că femeile trans nu ar fi, în realitate, femei, în opinia acesteia.

Evident, la vremea respectivă, scriitoarea a primit o sumedenie de critici, atât din partea comunității trans, cât și din partea celor care susțin această comunitate. Ba chiar, în unele comentarii, lui JK Rowling i s-a reproșat că, dacă teoria ei ar sta în picioare, ar însemna că nici femeilei ajunse la menopauză nu sunt femei.

Însă cum autoarea nu s-a simțit afectată de explicațiile celor care au condamnat-o pentru „viziunea” ei transfobă, ea a recidivat de curând, publicând noi tweet-uri în care își susține, în continuare, cu tărie, punctul de vedere.

În mod evident, ea nu a rămas netaxată nici de data aceasta.

Devine foarte greu de închipuit cum un autor ce debordează de imaginație, continuă să privească lumea înconjurătoare „cu ochelari de cal”.

Scriitoarea a fost trecută pe sub furcile caudine încă o dată pentru comentariile ei despre problemele comunității trans, de data aceasta pentru că a criticat un proiect de lege scoțian care ușurează procesul de schimbare de sex.

JK Rowling și-a exprimat părerile cu privire la proiectul de lege care dă undă verde recunoașterii genului în Scoția, susținând că legea propusă „va dăuna celor mai vulnerabile femei din societate”.

Nicola Sturgeon, primul ministru al Scoției, i-a răspuns scriitoarei, criticând-o pentru modul lipsit de empatie cu care judecă astfel de proiecte care, până la urmă, sunt menite să ofere șanse egale unei comunități care a suferit, de-a lungul anilor, din cauza multor opreliști, cauzate de o societăte închistată în valori care ar putea fi considerate arhaice.

Schimbul de replici, de pe Twitter, poate fi văzut aici:

Exactly this. The law @NicolaSturgeon‘s trying to pass in Scotland will harm the most vulnerable women in society: those seeking help after male violence/rape and incarcerated women. Statistics show that imprisoned women are already far more likely to have been previously abused. https://t.co/LPN8cx1Vf4

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 5, 2022