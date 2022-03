Andy Warhol, „readus la viață” pe Netflix: documentarul care ți-l arată pe artist așa cum nu l-ai mai văzut

Andy Warhol a fost, fără dar și poate, unul dintre cei mai mari artiști contemporani ai timpurilor noastre, dacă nu chiar din toate timpurile.

În acest sens, recent, pe Netflix, s-a lansat un documentar în onoarea acestuia, denumit „The Andy Warhol Diaries”, sub atenta supraveghere a celui care, la rândul lui, nu mai are nevoie de nicio prezentare, Ryan Murphy (regizor și scenarist, responsabil și pentru „American Horror Story”, „Glee”, „The Prom”, „American Crime Story”, „Ratched”, „Hollywood”, „The Politician”, „Feud: Bette and Joan” sau „The People v. O.J. Simpson”).

Unul dintre cele mai noi proiecte ale lui Murphy tratează viața marelui pictor, fotograf și grafician, Andy Warhol, prin prisma jurnalelor scrise de acesta, cu ajutorul unei jurnaliste și prietene.

Pentru a recrea, cât mai bine, lumea lui Warhol, Ryan Murphy a folosit o voce sintetizată de un AI care a redat, aproape la perfecție, atât timbrul vocal, cât și tonalitatea cu care obișnuia să vorbească artistul.

Andy Warhol, așa cum nu ți l-ai imaginat, până în acest moment

Indiferent că ești un iubitor de artă, sau nu, devine imposibil să nu fi auzit de Andy Warhol, în condițiile în care artistul este, într-o oarecare măsură, creatorul unui gen nou de artă contemporană, denumit pop-art. Cu siguranță ai văzut, măcar din întâmplare, pe undeva, celebra imagine cu Marilyn Monroe, colorată în patru feluri diferite, ca să mă exprim cât mai simplu posibil.

Documentarul explorează lumea din spatele unui artist care, pe timpul vieții sale, s-a ascuns după o „mască” pe care a creat-o cu grijă și artă. Cu alte cuvinte, Andy Warhol a fost, în sine, un „obiect” de artă ambulant, fiecare ieșire în spațiul public a acestuia fiind un eveniment documentat de presa mondenă a acelor timpuri.

Dincolo de imaginea de „extraterestru” glamour, Warhol a fost o ființă sensibilă și, „un tip timid”, așa cum avea chiar el să recunoască, într-unul dintre interviurile pe care le-a acordat.

Documentarul poate fi urmărit pe Netflix.