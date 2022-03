Când se lansează House of the Dragon: George R.R. Martin, despre continuarea GoT

George R.R. Martin spune că data lansării pentru serialul foarte așteptat de la HBO House of the Dragon va fi dezvăluită în curând. În 2011, HBO a preluat serialul fantasy al lui Martin A Song of Ice and Fire, l-a transformat într-un serial de televiziune numit Game of Thrones și a schimbat peisajul TV pentru totdeauna.

HBO este dornic să continue să extindă lumea Westeros cu o mulțime de spin-off-uri. Primul, Casa Dragonului, este de așteptat să sosească în acest an. Acțiunea fiind cu sute de ani înainte de Game of Thrones, House of the Dragon va explora istoria Targaryens, odinioară familie conducătoare a Westeros. Seria începe în timpul domniei regelui Viserys I (Paddy Considine) și este de așteptat să acopere epicul război civil Targaryen, care este adesea denumit Dansul Dragonilor. Este unul dintre cele mai așteptate seriale HBO din 2022. Totuși, ceea ce nu am primit încă este o dată reală a premierei.

Data menționată încă nu a fost anunțată, dar Martin a sugerat că răbdarea fanilor va fi răsplătită în curând. În cea mai recentă postare „Not a Blog”, Martin a comentat pe scurt despre House of the Dragon pe care fanii îl așteaptă cu nerăbdare. El a menționat că The Lord of the Rings: The Rings of Power de la Prime Video va sosi în septembrie, înainte de a adăuga că, pentru House of the Dragon, „ei bine, veți ști în curând”. El a mai adăugat că știe că fanii încă așteaptă The Winds of Winter.

House of the Dragon apare anul acesta

Luna trecută, șeful HBO, Casey Bloys, a explicat că serialul nu are o dată de lansare, invocând pandemia de coronavirus drept unul dintre motivele pentru care rețeaua a ezitat să o programeze. HBO a dorit să evite stabilirea unei date care ar putea fi schimbată. Cu producția finalizată și peisajul TV arătând din ce în ce mai aglomerat, actualizarea lui Martin despre House of the Dragon este, de fapt, destul de promițătoare. Se pare că știe deja când va sosi serialul și că HBO s-ar putea să fie tot mai aproape de a-l anunța.

Anul 2022 a cunoscut o creștere a rețelelor și a transmisiilor care stabilesc date cu luni înainte pentru cele mai mari spectacole ale lor. Serialul fi un eveniment major și s-ar putea presupune că HBO va dori să evite concurența. Cu toate acestea, Bloys a mai spus că nu a existat nicio îngrijorare în legătură cu asta. Prin urmare, o premieră la sfârșitul verii/începutul toamnei pentru House of the Dragon nu este exclusă. Aceasta este cea mai devreme perioadă în care ar putea avea premiera, dar până când HBO își confirmă data, orice se poate întâmpla.