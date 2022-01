House of the Dragon, „disecat” de actorii din Game of Thrones: ce părere are „Tyrion” despre noua producție

Noua producție, „House of the Dragon”, se vrea a fi o continuare firească a celebrului și aclamatului „Game of Thrones”, urmând firul narativ al marelui succes de televiziune.

Întrebat ce părere are despre acest serial, Peter Dinklage, actorul care i-a dat viață simpaticului personaj „Game of Thrones”, Tyrion Lannister, a spus că acest serial ar trebui să nu se mai chinuie atât de mult să copieze „Thrones” și poate că de bun augur ar fi ca producția să-și găsească propria identitate.

„House of the Dragon” ar putea deveni un succes

Cu toate că producătorii speră să reînvie cotele de audiență record, stabilite de filmul serial „Game of Thrones”, lucrul acesta pare greu de realizat, în condițiile în care, așa cum spune o veche vorbă românească, „ce-i mult, strică”.

Desigur, producția ar putea să devină un succes moderat însă, potrivit predicțiilor curente, are șanse destul de mici să atingă succesul anterior.

Peter Dinklage (actorul care l-a interpretat pe Tyrion Lannister în celebra franciză) a vorbit despre „House of the Dragon”, afirmând că producția ar face bine să-și urmărească propriul drum, sugerând că reinventarea „Game of Thrones” ar fi imposibilă, în condițiile de față.

„Cred că secretul ar fi să nu încerce să recreeze Game of Thrones. Dacă încerci să recreezi, ai putea da senzația că te interesează strict partea financiară. A avut suficiente sequel-uri, așadar principalul motiv pentru care se insistă sunt banii. Din Game of Thrones s-au câștigat foarte mulți bani. Cu toate astea, mă declar entuziasmat de House of the Dragon și abia aștept să-l vizionez, în calitate de spectator. Îmi place sentimentul de a nu ști ce se va întâmpla în continuare”, a declarat celebrul actor din Game of Thrones.

Noul serial este inspirat din cartea scrisă de George R.R. Martin, „Fire and Blood” și spune povestea familiei Targaryen, cu câteva sute de ani înaintea acțiunii din Game of Thrones.

Serialul va debuta pe HBO Max cândva, în 2022.