Urmașul Game of Thrones nu va fi House of the Dragon: ce serial ni se pregătește

Dintre toate spin-off-urile „Game of Thrones” aflate în producție, „House of the Dragon” este, de departe, cel mai așteptat. Cu toate astea, o nouă producție ar putea să se apropie și mai mult de lumea din Westeros.

Conform informațiilor pe care le deținem în acest moment, ar exista un spin-off și mai interesant: „10.000 Ships”. „Game of Thrones” s-a încheiat în mai 2019, după opt sezoane extrem de bine cotate atât de critici, cât și de fani. Ba mai mult, a primit inclusiv 12 premii Primetime Emmy. Cu toate astea, se poate spune că ultimele două sezoane nu s-au ridicat la așteptările publicului, de vreme ce narațiunea s-a dovedit a fi, de cele mai multe ori, încâlcită și neuniformă. Chiar și așa, nici celor două sezoane nu le-au lipsit vizionările record – măcar din inerție și nostalgie, dacă nu din alt motiv.

Primul spin-off care a depășit deja etapa episodului pilot, fiind gata de lansare, este filmul serial „House of the Dragon”, a cărui acțiune se va concentra pe războiul civil a familiei Targaryen.

„10.000 Ships” ar putea să depășească „House of the Dragon” și să devină următorul „Game of Thrones”

„10.000 Ships” se pregătește, la rândul său, de lansare și va spune povestea prințesei Nymeria, cea care domnește deja de peste două decenii în regatul său. Acțiunea se desfășoară, din punct de vedere temporal, cu aproximativ 1.000 de ani înaintea „A song of Ice and Fire”, ceea ce transformă producția în „alpha” universului Thrones. Conform legendei expuse în scenariu, Nymeria se vede nevoită să-și ardă întreaga flotă, în timp ce traversează un canal al Mării de Vară, pentru a scăpa de furia dragonilor din Essos.

Primul pas spre concretizarea „10.000 Ships” a fost făcut în luna mai a anului 2021, când Amanda Segel a anunțat, pentru prima oară, că va participa la scrierea scenariului noii serii.

Se bănuiește că „10.000 Ships” ar putea deveni un adevărat succes, în rândul fanilor.

În momentul de față, nu se știe o dată exactă a lansării acestui spinoff.