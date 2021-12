Creatorul Game of Thrones dezvăluie propria viziune asupra îndrăgitei producții HBO: cât de lung trebuia să fie, de fapt

George R.R. Martin se află în spatele Game of Thrones, poate cel mai popular serial din toate timpurile. Chiar dacă show-ul HBO nu a încercat să spună toată povestea scrisă de Martin, autorul are câteva observații despre producția încheiată în urmă cu câțiva ani.

În timp ce HBO se pregătește să promoveze noul serial a cărui acțiune se desfășoară în universul Game of Thrones, faimosul autor George R.R. Martin vine cu câteva completări legate de povestea spusă în producția originală cu dragoni.

Conform datelor apărute în cartea Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers, scrisă de James Andrew Miller, George R.R. Martin a făcut lobby la HBO în speranța de a-i convinge să extindă serialul pe 10 sezoane. Ar mai fi fost suficient de multe de spus, încât să se justifice investiția într-un total de 100 de episoade, dar șefii gigantului au fost de altă părere.

Game of Thrones s-ar fi terminat cu totul altfel

Majoritatea fanilor Game of Thrones a fost dezamăgită de modul în care s-a încheiat serialul. În cel mai optimist caz, au văzut finalul ca fiind grăbit, pus acolo de dragul încheierii rapide a poveștii. Tocmai din acest motiv, efortul lui R.R. Martin de a-l fi lungit până la 10 sezoane și 100 de episoade este foarte important.

Pe marginea acestui subiect, a fost citat agentul lui George R.R. Martin, Paul Hass în cartea scrisă de James Andrew Miller. ”George zbura la New York să ia prânzul cu [fostul CEO HBO Richard Plepler], pentru a-l implora să facă zece sezoane cu câteva zece episoade pentru că era suficient materiale pentru serial și pentru a-i spune că ar fi o experiență de divertisment mai satisfăcătoare și încântătoare”, a spus Haas, conform Insider.

În final, Game of Thrones a avut opt sezoane și 73 de episoade. Ca referință, anterior, Martin a fost citat de Variety ca având idei pentru 13 sezoane de Urseala Tronurilor. În carte, însuși autorul este citat ca spunând că ar fi putut să se întindă serialul pe 10 ani, pentru că ar fi permis scriitorilor să-l încheie cum se cuvinte.

Momentan, în timp ce fanii producțiilor TV abia așteaptă să vadă House of the Dragon, a cărui acțiune se petrece în același univers fantastic, Martin lucrează la The Winds of Winter, pe care speră să-l termine curând, ca ”oamenii să se poată certa vizavi de care final le-a plăcut mai mult”, cel de la TV sau cel din carte.