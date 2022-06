Bill Gates și George Soros și-au dat mâna împotriva Curții Supreme din SUA: decizia care a întors America în timp cu 50 de ani

La finele zilei de vineri, Curtea Supremă de Justiție din SUA a luat o decizie foarte controversată, anulând 50 de ani de progres democratic pe tărâm america. Bill Gates și George Soros sunt doar câțiva dintre cei care au reacționat la unison împotriva regresului american.

După 50 de ani în care avortul a fost legal și protejat la nivel federal în Statele Unite ale Americii printr-un precedent stabilit de Curtea Supremă de Justiție în cazul Roe vs. Wade, autoritatea supremă a revenit asupra deciziei.

În weekend, pe lângă proteste la nivel populației de rând, tot mai multe personalități importante au reacționat în mediul online împotriva interzicerii avortului în SUA, printre care și Bill Gates, George Soros, Warren Buffett și Melinda French Gates. Ca referință, la această oră, din cauza deciziei Curții Supreme, avortul este interzis în 13 dintre cele 50 de state americane, dar în următoarele zile numărul lor probabil că va depăși 25.

”Aceasta este o zi tristă. Anularea Roe v. Wade este un regres injust și inacceptabil. Pune viețile femeilor în pericol, mai ales ale celor mai dezavantajate”, a postat pe Twitter, Bill Gates, unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii. Un mesaj pe un ton semnificativ mai grav pe marginea consecințelor acestei decizii a venit din partea fostei soții a co-fondatorului Microsoft. ”Astăzi, un guvern în care femeile nu au avut niciodată o voce egală s-au dus adânc în cele mai private colțuri ale vieții unei femei pentru a-i spune că alegerea legată de ceea ce face cu corpul ei nu mai este a ei. Aceasta este America ce tocmai a făcut un mare pas în spate”, a postat pe Twitter Melinda French Gates.

În ceea ce-l privește pe George Soros, miliardarul a rezonat cu mesajul lui Bill Gates și a insistat pe particularitățile deciziei Curții Supreme din Statele Unite ale Americii. ”Decizia Curții Supreme din SUA de a anula #RoeVWade încheie protecția federală pentru avort, diminuează drepturile umane și amenință foarte tare îngrijirea reproductivă. Am investit în organizațiile pentru drepturile de reproducere ce luptă la această oră.”, a afirmat filantropul.

This is a sad day. Reversing Roe v. Wade is an unjust and unacceptable setback. And it puts women’s lives at risk, especially the most disadvantaged.

Today, a government in which women have never had an equal voice reached deep into the most private corners of a woman’s life to tell her the choice over what she does with her body is no longer her own. This is America taking a big step backward.

