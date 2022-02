Banca Transilvania face valuri în România, din nou: cu ce se laudă de data asta

Banca Transilvania are cu ce se lăuda. A încheiat anul financiar trecut cu cifre peste media pieței în ceea ce privește nivelul de creditare și volumele operaționale.

BT a rămas partener principal în programele guvernamentale și europene, notează EVZ.

Anul trecut, Banca Transilvania a acordat finanțări pentru companii, în valoare de 13,1 miliarde lei, iar pentru persoane fizice, 8,3 miliarde de lei.

Banca Transilvania a ajuns la peste un milion de credite în sold, potrivit aceleiași surse. Banca a ajuns la peste 2,7 milioane de clienţi unici digitalizaţi – asta reprezintă 75% din clienţii activi.

Astfel, tranzacțiile cu cardul au crescut cu 35% în 2021, iar BT a atins recordul de 1,2 miliarde de astfel de tranzacții.

„În 2021, în pofida unui climat impredictibil, noi, la BT, ne-am menținut optimismul și angajamentul ferm de a contribui la relansarea economiei românești, iar azi ne bucurăm că cifrele ne confirmă așteptările. A fost un an în care am finanțat populația și companiile, am crescut volumul operațiunilor derulate prin bancă și am creat valoare pentru acționari. De asemenea, prin achiziția Idea::Bank am contribuit la consolidarea sistemului bancar. Vom continua să investim în oameni, produse și tehnologie, întărind poziția noastră pe piață atât prin creștere organică responsabilă, cât și prin eventuale achiziții”, a declarat Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administraţie, Banca Transilvania.