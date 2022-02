Banca Transilvania, victorie importantă: este prima din România, din nou

Banca Transilvania se laudă cu multe performanțe impresionante pe piața din România și continuă acest trend și în 2022 cu câteva victorii importante. Din nou, reușește să fie prima pe țară.

Brand Finance a publicat cea mai recentă ediție a raportului său anual. Ca referință, acesta analizează puterea financiară a unui brand și crează o comparație cu situația de acum un an, pentru a-ți da seama dacă discutăm de o pantă ascendentă sau descendentă. Analiza este la nivel global, dar dacă ne rezumăm doar la instituțiile bancare ce activează în țara noastră, Banca Transilvania conduce detașat și, mai mult decât atât, a înregistrat și o creștere deloc neglijabilă de la an la an.

Banca Transilvania, din nou în top

Valoarea brandului Banca Transilvania, conform clasamentului Brand Finance Banking 500 pentru 2022, a crescut cu 4,3% față de acum un an. Practic, discutăm de un salt de la 441 de milioane de dolari anul trecut până la 460 de milioane la ora actuală. În clasamentul global al brandurilor bancare, instituția autohtonă și-a păstrat locul 302 în topul celor mai valoroase 500 de branduri bancare din lume.

Realizatorii ierarhiei punctează creșterea forței brandului Banca Transilvania (Brand Strength Index) cu 19% față de anul trecut, intrând în teritoriul AAA+ și situându-se astfel în Top 10 global (banking) la acest indicator.

În teorie, mai exista o singură bancă românească în același clasament global. Este vorba de BRD Groupe Societe Generale. Aceasta, din păcate, a coborât nu mai puțin de 25 de poziții în top, până la poziția 495, cu o valoare a brandului de 178 de milioane de dolari. Brandul BRD scade de la an la an. În 2022 a înregistrat o scădere de 7,7%, în timp ce anul trecut a înregistrat o scădere de 17%.

Dincolo de referințele locale din topul Brand Finance Banking, pe plan global, valoarea cumulată a celor mai puternice 500 de branduri bancare a crescut pentru prima oară în ultimii trei ani, atingând un nivel record de 1,38 trilioane de dolari, potrivit analizei publicate în această săptămână. Dacă ai o curiozitate pe marginea subiectului, cea mai puternică bancă la nivel global rămâne ICBC din China cu o valoare de 75,1 miliarde de dolari și o creștere de 3% în ultimul an.