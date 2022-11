Avatar 2 va fi lansat în China, spre deosebire de orice film Marvel din 2019 încoace

Avatar: The Way of Water va deveni una dintre puținele lansări americane care vor rula în cinematografele chinezești, contribuind la creșterea perspectivelor sale de box office.

Avatar: The Way of Water are acum oficial o lansare în cinematografe chinezești. Recent, China și-a crescut cenzura filmelor americane, mai ales de la începutul pandemiei de COVID-19. Acest lucru a dus la ca multe schimbări uriașe, inclusiv fiecare film din Marvel Cinematic Universe din 2019 să nu fie difuzat pe teritoriu, ceea ce a luat o mare parte din potențialele lor profituri de box office.

Avatar 2, în curând

Conform Variety, a fost anunțat recent că Avatar 2 al lui James Cameron: The Way of Water, continuarea mult întârziată a filmului uluitor din 2009, Avatar, va fi una dintre puținele versiuni americane din epoca pandemiei care va fi difuzată în China. Filmul se va lansa pe acel teritoriu pe 16 decembrie, în aceeași zi în care are premiera în SUA și în majoritatea celorlalte teritorii internaționale. Va fi disponibil atât în ​​cinematografele standard, cât și în IMAX – acesta din urmă a reprezentat o mare parte din motivul pentru care originalul a fost un astfel de succes de box office.

Avatar: The Way of Water este deja pregătit să fie unul dintre cele mai importante filme de box office din 2022. În primul rând, este continuarea mult așteptată a filmului cu cele mai mari încasări din toate timpurile, ceea ce îi dă cu siguranță un impuls.

În timp ce lucrurile par deja roz pentru viitorul Avatar: The Way of Water, încă trebuie să se transforme într-o performanță de box office gigantică, pentru a fi profitabil în orice fel. Unul dintre cele mai scumpe filme din toate timpurile, proiectul epic SF a adunat o sumă de aproximativ 400 de milioane de dolari, un număr care nu include cheltuielile de publicitate, care sunt probabil uimitoare pentru un film de această talie. Regula generală de estimare a costului total al unui film este dublarea bugetului raportat, ceea ce ar aduce filmul la aproape un miliard de dolari imediat. Recent, Cameron însuși a recunoscut că continuarea Avatar, cu un buget mare, trebuie să devină „al treilea sau al patrulea film cu cele mai mari încasări din istorie” doar pentru a atinge rentabilitatea.