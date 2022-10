Primul Avatar încă mai poate să bată recorduri: ce s-a întâmplat cu relansarea în cinematografe

E oficial, Avatar a mai depășit o piatră de hotar, în ciuda faptului că a fost lansat acum ani de zile și-ai fi crezut că publicul deja a uitat de el.

Filmul lui James Cameron a ajuns 2,9 miliarde de dolari, la nivel global, devenind primul film din istorie care a făcut acest lucru vreodată. Lansat pentru prima dată în 2009, Avatar a scris istorie.

Pelicula spune povestea lui Jake Sully (Sam Worthington), care își unește forțele cu locuitorii unei luni extraterestre numite Pandora pentru a se lupta cu invadatorii umani. Dat fiind succesul primului, Avatar: The Way of Water este pe drum, cu toate că la ani distanță.

Ca urmare a recentei relansări în cinematografe, Avatar a depășit o altă etapă istorică, The Numbers raportând că filmul a sărit de 2,9 miliarde de dolari.

Totuși, în ciuda faptului că a bifat cele mai mari încasări din toate timpurile, Avatar rămâne, din punct de vedere al încasărilor inițiale, în spatele Spider-Man: No Way Home, Avengers: Endgame și Star Wars: The Force Awakens.

Avatar 2 are o misiune grea

Avatar: The Way of Water readuce povestea în prim-plan și face asta după 13 ani de la lansarea Avatarului original. Relansarea Avatar a sugerat că și continuarea va avea, probabil, parte de aceeași soartă.

Dacă este să ne ghidăm după estimări, un raport recent prezice că Avatar: The Way of Water va câștiga 650 de dolari în America, o performanță impresionantă, dar cu aproximativ 123 de milioane de dolari mai mică față de cea a primului film.

Chiar dacă Avatar: The Way of Water s-ar putea să nu atingă aceleași culmi ca filmul original, este important de reținut că peisajul teatral a evoluat foarte mult din 2009. Noul film va avea de dus o luptă dificilă pentru a convinge publicul că reprezintă o experiență demnă. Totuși, nu trebuie subestimat, luând în calcul că, dacă vechiul Avatar poate să bată încă recorduri, există șanse ca și noul să poată face asta fără probleme.

Avatar 2 se va lansa în cinematografe în data de 16 decembrie 2022.