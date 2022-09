Noi imagini din Avatar: The Way of Water. Entuziasmul cinefililor pentru acest film crește pe zi ce trece: când îl vezi în cinematografe

Rețelele de socializare sunt acum pline de imagini care confirmă grandoarea următorului Avatar al lui James Cameron. Mai mult, se pare că Disney a început deja lansarea unei versiuni remasterizate a primei părți, din 2009, iar în paralel, publicul primește mostre din Avatar: The Way of Water.

Studioul nu prea comentează de fel, dar pe baza nenumăratelor postări de pe Twitter, anumite imagini sugerează că următorul Avatar ar putea merita așteptarea.

În plus, și destul de evident, în funcție de piață sau de cinema, filmările prezentate nu sunt aceleași în toate părțile. Totuși, indiferent de imagini și de cum au fost ele împărțite pe zone, se pare că există un punct comun: reacția fanilor. În mod evident, dragostea publicului pentru Avatar nu s-a stins nici după 13 ani.

Avatar a fost relansat astăzi în special în Coreea și Franța și urmează să facă același lucru în toată lumea, în acest weekend, cu excepția Spaniei (lansarea va avea loc pe 30 septembrie), a Chinei (unde a fost deja reeditată în 2021) și a Rusiei.

Versiunea 4K a primului Avatar vine să facă trecerea către The Way of Water

Versiunea 4K va fi redată în peste 8.000 de cinematografe non-americane (aproximativ 50% în 3D). În America de Nord se va lansa vineri.

Primul Avatar este filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile la nivel mondial, la peste 2,847 miliarde de dolari. Scris și regizat de Cameron și produs de Cameron și Jon Landau, proiectul i-a distribuit pe Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez și Sigourney Weaver.

The Way of Water este primul sequel planificat și se va lansa în data de 14 decembrie în lume, urmând să „aterizeze” în America de Nord pe 16 decembrie.

