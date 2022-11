VIDEO Noul trailer Avatar 2 a fost, oficial, lansat: când vei putea vedea Calea Apei în cinematografe

Noul trailer Avatar: The Way of Water dezvăluie noi detalii din filmul ce va fi lansat în cinematografe în curând.

James Cameron a introdus publicul în lumea Pandorei și a civilizației Na’vi în 2009, odată cu primul film Avatar. Datorită inovației CGI și a utilizării 3D, pelicula a devenit un fenomen de box office.

Primele imagini din Avatar 2 au sosit la începutul acestui an, când Disney a scos primul trailer. Filmările au dezvăluit efecte vizuale inovatoare pe care regizorul le folosește din nou ca parte a noului decor subacvatic.

Chiar dacă trailerul Avatar 2 a fost impresionant din punct de vedere vizual, publicul pare împărțit, mulți întrebându-se dacă regizorul este capabil să spună o nouă poveste bună. Avatar 1 a fost adesea criticat pentru că ar fi copiat Pocahontas, spre exemplu.

Ce poți vedea în noul trailer pentru Avatar: The Way of Water

Disney și 20th Century au lansat un nou trailer Avatar: The Way of Water, înainte de data oficială de lansare a filmului, care se va întâmpla în 16 decembrie 2022. Noul trailer evidențiază încă o dată uimitoarele lucrări CGI pe care producție continuarea le încorporeză, sub îndrumarea lui James Cameron, într-o lume subacvatică.

Cu o poveste emoționantă, centrată în jurul familiei lui Jake și Neytiri și a luptei lor pentru a proteja Pandora, Avatar: The Way of Water ar putea ajuta publicul să se conecteze cu personajele din nou.

Spectacolul CGI și 3D din Avatar 2 va determina, cu siguranță, publicul să vadă continuarea în cinematografe, însă o poveste care captează cu adevărat spectatorii este ceea ce ar putea ajuta stimularea unor eventuale viitoare continuări.

Poate cel mai de succes exemplu de anul aceste este revenirea francizei Top Gun, continuarea încasând o sumă record în sălile de cinema. Rămâne de văzut dacă Avatar: Calea Apei va avea parte de aceeași soartă și, mai ales, dacă va reuși să doboare recordul anterior.