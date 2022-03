Armata rusă a preluat controlul asupra orașului Izium și a lovit peste 60 de instalații militare din Ucraina

Armata lui Putin susține că a preluat „controlul total“ asupra orașului Izium, aflat în estul Ucrainei, și a lovit peste 60 de instalații militare din țara vecină. Izium, aflat sub asediu de ceva timp, avea înainte de război în jur de 48.000 de locuitori. Zilele trecute, ocupanții ruși au ocupat parțial trei suburbii ale Kievului: Bucha, Hostomel și Irpin. Mai multe detalii, în continuare.

La doar câteva zile după ce au ocupat parțial trei suburbii ale capitalei Kiev, invadatorii ruși susțin că au preluat „controlul total“ asupra orașului Izium din estul Ucrainei, a anunţat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării de la Moscova, Igor Konaşenkov, transmite dpa, menționând însă că nu există o confirmare din partea ucraineană.

Înainte de începerea „operațiunii militare speciale“ în Ucraina, la 24 februarie, Izium avea în jur de 48.000 de locuitori. Momentan nu există date exacte cu privire la numărul victimelor din Izium, oraș aflat sub asediu de mai multe zile.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov, a declarat că „până în dimineața zilei de 24 martie, detașamentele Forțelor Armate Ruse au preluat controlul deplin asupra orașului Izium, în regiunea Harkov“.

Potrivit acestuia, mai mult de 60 de instalaţii militare ucrainene au fost lovite în atacuri lansate în cursul nopţii.

UPDATE/ MAP 🇺🇦 #Ukraine: The strategic city of #Izyum has fallen and is now controlled by the Russian army.#UkraineRussianWar #Ukraina #Russia pic.twitter.com/VgalPXLPTh

— Digital News Reports (@katar_social) March 24, 2022