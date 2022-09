Ar putea prima mașină electrică cu adevărat românească: la 5000 de euro, se poate parca oriunde, chiar și în București

Piața de mașini electrice din România este una în continuă expansiune, dar în timp ce, pe zona de top, majoritatea clienților se uită la Tesla sau Volkswagen, inovația semnificativă pare să se producă la mașinile ieftine.

Între 5000 și 6000 de euro te costă cea mai nouă mașină electrică românească, intitulată Evolio Q2, disponibilă și în varianta Q2+. Perfectă pentru deplasarea în orașele mari, unde locurile de parcare reprezintă un stres din ce în ce mai mare, acest bolid autohton pare să aibă toate ingredientele pentru a atrage tinerii cu bugete mici care vor să se arunce la achiziția unui autoturism. Merge cumpărat și prin Rabla.

Cu ce se laudă mașina electrică românească Evolio City Q2

Evolio este un start-up românesc care și-a extins foarte mult portofoliul de produse în ultimii ani, ajungând să comercializeze o serie de vehicule electrice, precum autoutilitare, minibusuri, golf carturi, scutere și biciclete, toate cu propulsie electrică.

Evolio City Q2 are un preț de start de 5000 de euro, probabil cel mai mic pentru o mașină electrică pe meleaguri mioritice. Are două locuri și se poate strecura ușor în aproape orice spațiu de parcare. La bază, mașinuța a fost gândită pentru a se adapta nevoilor de oraș ale unui număr mare de șoferi. Are garda la sol de 160 mm și atinge o viteză maximă de până la 45 kilometri pe oră în versiunea standard și 60 Km/h în cazul Evolio City Q2+, în contextul în care autonomia maximă este de 80 de kilometri, cu ajutorul bateriei de 63 Ah. Cutia de viteze este automată, iar motorul are o putere de 4,4 kW în varianta standard și 6,5 kW în versiunea cu 1000 de euro mai scumpă. Printre culorile disponibile se numără: roșu, roz, alb, galben, portocaliu, verde, albastru, maro și mov. Lista dotărilor include: geamuri electrice, boxe HI-FI, bluetooth, aer condiționat, închidere centralizată, display LCD și cameră video marșarier. Se încarcă la priză normală de 220V.

„Evolio City Q2 este un vehicul electric foarte eficient, la un preț foarte scăzut, ideal pentru mobilitatea urbană, datorită consumului foarte redus, dimensiunilor reduse, ușurinței de a se strecura în aglomerația orașului și de a parca. Este perfect pentru zona urbană și metropolitană. Mașina se adresează, în primul rând tinerilor, poate fi condusă și cu permis B1, de la 16 ani. De asemenea, se adresează mămicilor, pensionarilor și în general persoanelor care au nevoie de economie și mobilitate în oraș. Comenzile pot începe de astăzi, iar livrarea se poate face în patru luni, până la finalul acestui an. De anul viitor, vom putea livra de ordinul miilor de unități”, explică Liviu Nistoran, CEO Evolio România. Pentru o eventuală comandă sau mai multe detalii, poți accesa site-ul Evolio.