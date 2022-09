Cu Dacia Spring, pe Transfăgărășan: românul care a riscat să rămână cu mașina electrică în drum

Am încărcat peste noapte la priza din curte de 220, 16A până la 100% și am pornit în jur de ora 13:00 din Sibiu. În mașină am fost două persoane. A trebuit să fac un ocol până la Tălmaciu, unde am staționat 10 minute cu AC-ul pornit. După aceea, am mai fost nevoit să opresc 20 de minute la Avrig, tot cu AC-ul pornit, pentru pasagerul din dreapta, bineînțeles.

De la Avrig am plecat direct spre Transfăgărășan. Contrar opiniilor provenite din „folclor”, nu m-a luat vântul pe sus, mașina cântărind 1200 kg, și nici nu am încurcat traficul, deoarece drumul a fost foarte aglomerat, chiar dacă a fost joi și am mers în coloană.

Am ajuns la Bâlea Cascadă cu 60% baterie, unde am oprit AC-ul deoarece termometrul afișa 20 grade Celsius și nu a mai fost nevoie de el” a povestit Octavian.

Dincolo de relatarea în sine și de surprinderea celorlalți participanți la trafic, fascinante sunt cifrele aferente întregii experiențe.

”La Bâlea Lac am ajuns cu 47% din baterie, după ce am stat în coloană 40 de minute, parcurgând doar 500 de metri. Am fost întrebat de către un alt turist care este nivelul bateriei la Bâlea Lac. Multă lume s-a uitat înspre noi cu surprindere, fiindcă, probabil, nu credeau că Dacia Spring poate să ajungă acolo.

Cel mai interesant este faptul că la coborâre am regenerat atâta curent, încât mi-a ajuns până în localitatea Bradu. Acasă am ajuns cu 39% baterie după ce parcursesem o distanță de 161.1 km cu un consum de 10.1 kWh/100km, la o viteză medie de 44.2 km/h.”, a concluzionat Octavian pe marginea experienței sale cu Dacia Spring în vârf de munte.