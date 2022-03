Anonymous publică un ordin secret dat de Ministerul rus al Apărării. Ce pregătește Rusia

Gruparea de hackeri Anonymous, care a declarat război regimului lui Vladimir Putin, a spart baza de date a Ministerului rus al Apărării și a publicat un document secret cu privire la înregistrarea unor filmulețe video „false“ despre armata ucraineană. Când a fost dat ordinul și ce prevede el, afli în rândurile de mai jos ale acestui articol.

Grupul de hackeri Anonymous a spart baza de date a Ministerului Apărării din Rusia și a publicat, pe 28 martie, un ordin secret despre Ucraina, semnat de ministrul adjunct al Apărării, generalul Dmitri Bulgakov.

Potrivit documentului, se pare că Rusia pregătește o serie de videoclipuri și imagini false, cu scopul de a discredita armata Ucrainei în legătură cu creșterea cazurilor de predare a personalului militar rus. Concret, videoclipurile ar trebui să conțină fragmente în care soldații Forțelor Armate ale Ucrainei își bat joc de „prizonierii de război ruși“.

Ordinul a fost semnat de Bulgakov pe 21 martie și cuprinde următoarele subpuncte:

Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ

— Anonymous (@YourAnonNews) March 28, 2022