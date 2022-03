De ce a dispărut ministrul rus al Apărării. Explicația Kremlinului. Oficialul a apărut în public după aproape două săptămâni

Kremlinul reacționează la „dispariția“ ministrului rus al Apărării, Serghei Şoigu, din spațiul public de aproape două săptămâni, spunând că oficialul „are multe griji în acest moment“. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a mai spus, de asemenea, că „nu este momentul pentru activitate media“, comentând astfel zvonurile potrivit cărora ministrul ar avea probleme de sănătate. Mai multe detalii, în continuare.

UPDATE 16:10 – Ministrul rus al Apărării şi-a făcut apariţia în public după aproape două săptămâni

Serghei Șoigu a apărut joi într-o scurtă înregistrare video publicată de presa de stat rusă, după ce nu a mai fost văzut în public în ultimele 12 zile, transmite Reuters.

After long rumors that Putin decided to remove Shoigu forever, they decided to show him on TV as participant of the government meeting. However, viewers noticed oddities during the broadcast. Pay attention to the top left corner. pic.twitter.com/xZD1wFCbJU

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022