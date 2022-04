Anonymous face public datele celor care ar fi comis masacrul de la Bucha

Grupul de hackeri Anonymous a decis să facă publice fotografii în care ar apărea autorii masacrului de la Bucha. Astfel că într-o postare pe Twitter, hackerii demască imagini şi date despre cei care „au torturat, violat şi ucis oameni în Bucha”.

Colectivul de hackeri Anonymous a anunțat pe Twitter că a reușit să divulge datele personale a 120.000 de soldați ruși.

Scurgerea a inclus informații personale, cum ar fi datele nașterii, adresele, numerele de pașaport și afilierea la unități. Anonymous a mai postat pe Twitter că va dura ceva timp pentru ca societatea să ierte Rusia pentru atrocitățile din Ucraina provocate de invazia lui Putin.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked –

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal.

— Anonymous (@YourAnonNews) April 3, 2022