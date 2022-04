Grupul de hackeri Anonymous dă lovitura de grație: ce au pățit soldații ruși din Ucraina

La fiecare câteva zile, ajung online consecințele unui nou atac al hackerilor din cadrul grupului Anonymous. Cel mai recent a transformat în victime soldații din armata Rusiei, toți cei care luptă în Ucraina.

În speranța că vor descuraja un număr mare de soldați ruși care participă în invazia Ucrainei, hackerii Anonymous au publicat peste weekend un volum masiv de date. Este vorba de datele personale a aproximativ 120.000 de membri ai trupelor care au atacat țara vecină. Publicarea acestor informații vine după câteva zile în care au fost publicate tot mai multe dovezi ale execuțiilor comise de trupele rusești în rândul civililor din preajma Kievului, inclusiv copii, bătrâni și femei.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked –

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal.

— Anonymous (@YourAnonNews) April 3, 2022