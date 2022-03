Angelyne, emblema Hollywood-ului anilor 80, interpretată de Emmy Rossum într-o nouă serie

Un nou trailer pentru filmul Angelyne prezintă o Emmy Rossum de nerecunoscut. Angelyne este o serie limitată creată de Nancy Oliver, care a scris anterior pentru Six Feet Under și True Blood.

Emmy Rossum joacă personajul principal, alături de colegii săi din distribuție Martin Freeman, Hamish Linklater, Lukas Gage, Charlie Rowe și Jefferson Hall.

Angelyne, cu Emmy Rossum, debutează pe Peacock, în primăvară

Angelyne este o relatare fictivă a experiențelor reale ale Roniei Tamar Goldberg în Hollywood-ul anilor 1980. Goldberg a avut numele de scenă Angelyne și a început să pună panouri publicitare în tot Los Angeles-ul, făcându-și reclamă. A devenit astfel un succes de marketing, ceea ce a condus la a obține roluri de actorie în filme precum Earth Girls Are Easy.

Noul trailer Angelyne, distribuit pe YouTube de Peacock, dezvăluie data de lansare a seriei pe 19 mai, după ce a arătat-o ​​pe Rossum cu o perucă blondă și o ținută roz urcând în corveta ei, evident, roz. Vezi trailerul video de mai jos.

Un trailer extins al lui Angelyne a fost lansat anul trecut, prezentând interpretarea lui Rossum și filmările reale ale lui Goldberg din anii 1980, care evidențiază natura unică a poveștii. Cu toate acestea, nu a fost anunțată nicio dată de lansare a seriei la acel moment.

Deși se bazează pe evenimente reale, se spune că seria are scene creative, acționând mai mult ca un omagiu decât ca o povestire faptică. Cât despre Rossum, ea s-a dovedit mai mult decât capabilă de-a lungul anilor, obținând mai multe nominalizări la premii pentru rolul ei de Fiona din Shameless și chiar fiind nominalizată pentru cea mai bună actriță la Globurile de Aur pentru The Phantom of the Opera. Pentru cei care așteaptă cu nerăbdare interpretarea transformatoare a lui Rossum în Angelyne, serialul urmează să debuteze în această primăvară pe Peacock.