The Man Who Fell To Earth se întoarce, într-o nouă adaptare: cine este actorul care îl va înlocui pe David Bowie

În 1976, „The Man Who Fell To Earth” făcea istorie și devenea, foarte rapid, unul dintre cele mai apreciate filme cult din toate timpurile, mai ales în rândul fanilor lui David Bowie, cel care, la vremea respectivă, interpreta rolul principal.

Showtime a anunțat un remake al celebrului film și a lansat, de asemenea, inclusiv un trailer pentru „The Man Who Fell To Earth”, în care îl putem vedea pe actorul Chiwetel Ejiofor încercând să îi ia locul lui David Bowie. Inspirat din romanul scris de Walter Tevis, în 1963, dar și din filmul omonim, lansat în 1976, regizat de Nicholas Roeg, noul serial se va metamorfoza, de data aceasta, într-o serie de televiziune.

Atât romanul, cât și pelicula, spun povestea unui extraterestru pe nume Thomas Jarome Newton, care ajunge pe Pământ și caută modalități de a-și salva planeta natală, Anthea, care se află sub asediul secetei. În noua adaptare Showtime, scenariul s-ar putea să sufere ușoare modificări, în acesta fiind inclusă, de asemenea, și familia extraterestrului interpretat de actorul Chiwetel Ejiofor, pe care l-am putut vedea anterior în „Doctor Strange”, în rolul lui Mordo, dar și în reputatul film, câștigător al premiului Oscar, „12 Years a Slave”.

Din distribuție mai fac parte Naomie Harris, Jimmi Simpson, Clarke Peters, Rob Delaney, Bill Nighy și Kate Mulgrew (cunoscută pentru rolul căpitanului Janeway, în „Star Trek: Voyager”, dar și pentru interpretarea rusoaicei Red, în „Orange is the New Black”).

Noul „The Man Who Fell To Earth” are o misiune grea

Rămâne de văzut dacă noul serial, dezvoltat de Showtime, va reuși să se ridice la nivelul filmului original, cel din 1976, luând în calcul cifrele impresionante de la box office, de la vremea respectivă, însă și rolul excepțional, interpretat de regretatul muzician și actor, David Bowie.

Cu toate că Showtime a ținut, multă vreme, sub cheie detaliile despre noua sa producție, trailer-ul proaspăt lansat ne oferă o perspectivă asupra a ceea ce vom putea vedea, în lunile următoare.

Serialul de televiziune va debuta în data de 24 aprilie 2022, pe Showtime.