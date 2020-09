Așa ceva nu se ratează: Netflix pregătește serialul Ratched și trebuie să-l vezi

Ratched va apărea în curând pe Netflix. Dar care este data lansării Ratched și de ce merită să te uiți la serialul inspirat din clasica poveste “Zbor deasupra unui cuib de cuci”?

Cea mai recentă serie a lui Ryan Murphy, “Ratched”, apare pe Netflix săptămâna aceasta și va fi sub forma unei reinterpretări a poveștii clasice din “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”. Înaintea difuzării pe platforma de streaming, iată tot ce trebuie să știe fanii despre noua serie.

Fanii clasicului film cu Jack Nicholson, “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, vor iubi cu siguranță noul thriller marca Netflix.

“Ratched” este un serial de dramă psihologic, care urmărește povestea originară a lui Mildred Ratched, interpretată de Sarah Paulson. Fanii filmului și cărții originale vor cunoaște cel mai bine personajul ca fiind asistenta șefă psihotică a instituției de boli mintale.

Dar, în mod interesant, noul show al lui Murphy explorează modul în care Milred Ratched a devenit atât de rea în primul rând.

Situată în 1947, povestea o urmărește pe Ratched când ajunge în California la un spital de psihiatrie. Aici ea este pusă față în față cu noile și înspăimântătoarele experimente pe care medicii le efectuează pacienților.

Potrivit sinopsis-ului oficial: “Într-o misiune clandestină, Mildred se prezintă ca imaginea perfectă a ceea ce ar trebui să fie o asistentă dedicată, dar peisajul se schimbă întotdeauna. În timp ce începe să se infiltreze în sistemul de îngrijire a sănătății mintale și în viața celor internați în el, exteriorul elegant al lui Mildred va contrazice întunericul în creștere care mocnește de mult timp, dezvăluind că adevărații monștri sunt făcuți, nu născuți.”

Spectacolul o are în rol principal pe Sarah Paulson în rolul principal al asistentei malefice.

Vorbind despre noua serie, vedeta Paulson a explicat, pentru inews.co.uk, motivul pentru care dorea să exploreze personajul iconic.

“Când m-am uitat la “One Flew Over The Cuckoo’s Nest”, acum ceva vreme, am avut o reacție destul de tradițională față de ea: este rea, este crudă, este o ucigașă. Dar urmărind-o din nou, când mi-am dat seama că trebuie să o joc, am observat că locuiește într-o infrastructură patriarhală. Nu are încurajări să-și spună părerile, să-și permită umanitatea. E calcificată, de aceea este atât de dură”.

Toate noile episoade vor fi lansate simultan pe Netflix vineri, 18 septembrie.

În total, în noua serie, va cuprinde opt episoade de care fanii să se poată bucura. Până în prezent, șapte dintre noile titluri de au fost lansate de Writers Guild of America.

Ep. 1: Angel of Mercy

Ep. 2: Angel of Mercy, Part II

Ep. 3: Got No Strings

Ep. 4: Ice Pick

Ep. 5: Mildred and Edmund

Ep. 6: The Bucket List

Ep. 7: The Dance

Alături de Paulson în noul spectacol, vor exista și alte câteva fețe recunoscute care vor apărea în primul sezon.

Lista actorilor din distribuție include starul American Horror Story, Finn Wittrock în rolul lui Edmund Tolleson și Cynthia Nixon, în rolul Gwendolyn Briggs. Sharon Stone are, de asemenea, un rol major în noua serie ca Lenore Osgood. Jon Jon Briones, Charlie Carver, Judy Davis și Brandon Flynn vor apărea și ei.