În timp ce Vocea României pare să facă legea în România în materie de competiție construită în jurul talentului muzical, HBO Max a anunțat deja o alternativă foarte atractivă pe care o vei vedea doar pe platforma de streaming.

De la 1 aprilie 2022, aproximativ o lună mai târziu după ce serviciul va ajunge să fie disponibil în România, HBO Max va oferi abonaților emisiunea One True Singer (Singurul cântăreț adevărat). Acesta este primul talent show produs în România menit să fie difuzat pe o platformă de streaming.

One True Singer pe HBO Max, alternativă la Vocea României pe Pro TV

Conform datelor oferite de HBO pe marginea subiectului, spectacolul va îmbina producția de tip reality-show cu cea de talent-show, la fel ca Românii au talent, Vocea României sau X Factor. Practic, ”va pune sub lumina reflectoarelor tineri artiști care vor demonstra că au tot ce le trebuie pentru a deveni următorul megastar al României”, se arată într-un comunicat remis presei de HBO Max.

La fel ca la concurență, One True Singer va trece concurenții prin mai multe provocări menite să testeze atât calitățile vocale, cât și partea de compoziție, anduranță fizică, mentală, talentul de interpretare live și nu numai. Show este o colaborare cu casa de discuri independentă Global Records. Ca referință, sub această companie activează Antonia, Carla`s Dreams, Alina Eremia, Dj Project, Irina Rimes, Inna și The Motans. Premiul competiției este un contract muzical de 50.000 de euro cu Global Records, dar și bani, tot 50.000.

„Abonatul HBO Max se va bucura de un adevărat spectacol, un festin de muzică, dramă și pericol, care va da dependență încă de la început. Iar, la finalul episodului, din cei 14 tineri pretendenți la titlul One True Singer, sigur va avea un favorit”, afirmă afirmă Ioanina Pavel, producător al emisiunii.