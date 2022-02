Anunțul Digi RCS RDS pe care nu ți l-ai fi dorit niciodată: totul pleacă de la HBO

Într-o perioadă în care foarte mulți clienți Digi RCS RDS sunt dependenți de serviciul de streaming al companiei, atât acasă, cât și în deplasare, cel mai mare operator de televiziune și internet din România vine cu o veste proastă pentru abonați.

La câteva săptămâni după ce am aflat că HBO Max urmează să fie disponibil în România începând cu 8 martie, Digi RCS RDS a confirmat că va elimina HBO Go din grila sa de programe oferite prin intermediul serviciului de streaming Digi Online. Cel mai probabil, anunțuri similare vor veni și de la ceilalți operatori de televiziune de la noi, având în vedere că HBO Go va dispărea complet, indiferent dacă ești sau nu abonat la Digi RCS RDS.

Clienții RCS RDS rămân fără HBO Go

HBO Max va fi disponibil în România începând cu data de 8 martie. Abonamentul va costa 4,99 euro/lună, cu mențiunea că cei care se vor abona între 8 și 31 martie 2022 vor avea un discount pe întreaga perioadă contractuală de 33%, până la 3,3 euro.

HBO Max va înlocui complet aplicațiile HBO Go, atât pe web, cât și pe telefoane, televizoare inteligente sau tablete. Primele modificări în acest sens au început deja să se producă, iar Digi RCS RDS a eliminat din platforma sa online accesul la secțiunea HBO Go. În consecință, dacă obișnuiai să te uiți la filme și seriale de pe HBO în această manieră, nu vei mai avea posibilitatea. Nu este foarte clar momentan dacă respectiva secțiune va fi înlocuită după 8 martie cu acces facil la HBO Max, dar este improbabil să se întâmple asta.

Pe de altă parte, privilegiul abonaților la HBO prin Digi RCS RDS de a accesa gratuit serviciul de streaming menționat mai sus se va menține. Cel mai probabil, HBO Max nu va fi contra cost pentru toată lumea, ci doar pentru cei care nu plătesc deja pentru el prin intermediul televiziunii tradiționale.