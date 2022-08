Alimentele care rezistă zeci de ani: românii le aruncă dacă trece data de expirare. Nu mai faceți această greșeală

Există anumite alimente care chiar rezistă ani de zile, în ciuda faptului că noi le aruncăm imediat ce expiră. De altfel, dacă am avea parte de o apocalipsă nucleară și am fi supraviețuitori ai acesteia, aceste alimente ne-ar putea salva viața.

Principalul motiv pentru care unele alimente se perisează ușor se bazează pe faptul că bacteriile intră în contact cu compușii organici. Astfel, dacă ele ar fi conservate printr-o altă metodă, în mod sigur ar putea să reziste mai mulți ani, de-acum încolo.

BBC a încercat să afle răspunsul la această întrebare, vorbind cu un om de știință. „Majoritatea alimentelor, nu toate, se strică din același motiv, din cauza proliferării bacteriilor”, a declarat Michael Sulu, expert în chimia alimentară.

Cum ai putea să păstrezi alimentele intacte mai mulți ani

Conform oamenilor de știință, multe dintre alimente ar putea să fie conservate diferit, pentru a putea fi păstrate mai mult timp de-acum încolo. Cea mai sigură și eficientă cale spre a dobândi acest lucru este uscarea.

Prin intermediul uscării, se diminuează seminificativ cantitatea de apă dintr-un produs alimentar, apa fiind principala sursă de înmulțire a bacteriilor care provoacă, mai apoi, alterarea.

Iar dacă te gândeai că tu deja conservi la vid anumite alimente, află că aceasta nu este cea mai sigură soluție, de vreme ce fiecare aliment vine cu propriile bacterii, iar unele dintre aceste ființe miniaturale rezistă și într-un mediu vid, oricât de greu ar fi să-ți închipui asta.

Conservarea în sare este eficientă, însă numai într-o oarecare măsură. Sarea extrage celulele microbilor, ucigându-le. Așadar, poți conserva la sare carne, dar și clasicele murături.

Zahărul este, de asemenea, o metodă eficientă, însă numai dacă respectivele dulciuri nu conțin lactate.

Firește, conservanții își fac și ei treaba, în ciuda faptului că sunt totalmente nesănătoși pentru organismul uman. Cel mai bun exemplu în acest sens este celebrul Big Mac, gătit de un restaurant din Islanda, care rezistă „bine-mersi” și astăzi, din 2009. Ce-i drept, este un pic decolorat și și-a mai pierdut un pic din dimensiune, însă conservanții și păstrarea la vid par să fi fost două metode eficiente.

Chiar și așa, nu se știe cât de bun de mâncat este acest burger și nici nu am vrea să testăm această teorie.

În concluzie, există metode pentru a evita risipa de mâncare, însă și de bani. Este important ca înainte să le știm și să profităm de ele, întrucât, la un moment dat, ne-ar putea salva viața. Iar dacă nu se ajunge la o astfel de situație, cu siguranță rău n-are cum să ne facă.