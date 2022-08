Explozia prețurilor din România nu mai are legătură cu inflația: ce s-a mai scumpit în ultima lună, cu cât

În ultimul an, au explodat prețurile la energie, carburant și câteva produse de bază în România. Pe hârtie, inflația a jucat un rol important în acest dezastru. În practică, însă, inflația pare să merge în jos, iar prețurile continuă să crească.

În iunie, a fost apogeul inflației în România. A ajuns la 15,1%. În iulie, a început să scadă. A coborât până la 14,96%. Chiar dacă valoarea nu este fabuloasă, reprezintă totuși o schimbare de trend care nu se vede în alte locuri în piață. Prețurile mărfurilor nealimentare, de exemplu, a crescut cu 16,59%, în timp ce alimentele sunt mai scumpe cu 8,33%, conform celor mai recente date agregate de Instititul Național de Statistică.

Prețurile plătite de români, mai inaccesibile ca niciodată

Gazele s-au scumpit cu peste 70% în ultimul an în România, pe când valoarea combustibilului a sărit cu 35,63%. Dacă te uiți la uleiul de larg consum, acela este mai inaccesibil cu 51,86%, cartofii cu 41,85%, iar făina cu 32,86%, din iulie în iulie, la un an distanță. Pe partea de servicii, transportul aerian e pe plus cu 34,02%, apă, canal salubritate – 20,96% şi transportul CFR – 20,92%.

„Preţurile de consum în luna iulie 2022 comparativ cu luna iunie 2022 au crescut cu 0,9%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 11,0%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este 15,0%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2021 – iulie 2022) faţă de precedentele 12 luni (august 2020 – iulie 2021) este 10,1%”, se arată în comunicatul INS citat de Agerpres.