Ai fi uimit care este soluția pentru turismul românesc: cum convingi românii să-și facă vacanța în România

În timp ce litoralul românesc s-a umplut de apartamente pe care nu le mai cumpără nimeni, mai ales în Mamaia, turismul din România pare să fie în derivă. Există însă și niște soluții foarte inspirate, dar niciuna dintre ele nu implică să construim locuri de cazare la infinit.

Dragoș Anastasiu este un antreprenor de succes în HoReCa și purtătorul de cuvânt al Alianței pentru Turism. Din această poziție privilegiată, înțelege foarte bine atât starea de fapt a industriei ospitalității de la noi, cât și pronosticurile deloc optimiste legate de viitor, mai ales dacă schimbăm ceva rapid. Ca un sfat simplu, el a atras atenția că în România problema nu este capacitatea de cazare, cât condițiile în care se desfășoară cazarea cu pricina.

Gândește-te în ce stadiu se află turismul românesc dacă, gradul de ocupare la nivel național pentru hoteluri, pensiuni, cabane sau apartamente în regim hotelier a fost de doar 28%. Asta în condițiile în care, doar în trimestrul II al acestui an, capacitatea de cazare turistică a crescut cu 5,3% la nivel național, conform datelor agregate de INS.

Ce facem să reparăm turismul din România

”Deocamdată văd că sunt investiţii şi investiţii în sensul bun. Sunt multe hoteluri de lanţ. Hotelurile de lanţ au nişte avantaje în ceea ce priveşte procedurile, standardele, modalitatea în care se investeşte în oameni şi mă bucur că se întâmplă lucrul ăsta. Eu îmi doresc însă foarte multe investiţii antreprenoriale româneşti care să fie mai mult bazate pe mindset, pe atmosferă, pe wellbeing-ul clienţilor şi aşa mai departe.

Nu neapărat atât de proceduralizate, standardizate, cât mai aproape de dorinţele reale ale fiecărui client în parte. Şi mi-aş dori să se întâmple lucrul ăsta pe litoral. Şi mi-aş dori în Deltă. Acolo şi în Deltă se construieşte destul de mult, din punctul meu de vedere prost şi fără niciun fel de standard şi totul e pe cazare. Capacitatea de cazare e una, dar cred că investiţiile majore de care avem nevoie sunt în zona asta de facilităţi de petrecere a timpului liber, pentru că degeaba investesc în Delta Dunării, cazare iulie august over tourism, nu se duce nimeni în aprilie şi-n noiembrie.

Creşterea sezonalităţii, a gradului de ocupare, nu neapărat a capacităţii de cazare, a gradului de ocupare, a ceea ce avem deja, asta e prioritatea. Nu să creştem neapărat numărul de locuri, pentru că per total ţară avem 28% grad de ocupare pe tot anul, ci la ce avem să ridicăm standardul şi să-l ocupăm mai bine”, a afirmat Anastasiu.

Tot la capitolul constatări, purtătorul de cuvânt al Alianței pentru Turism a insistat pe faptul că, în România, nu se face suficient de multă promovare, nu se face nimic referitor la criza de personal și nici la sistemul de impozitare. Problema costurilor cu energia, de asemenea, nu are soluții bune de la Guvern.

”Noi ţinem deschis – sau am ţinut deschis – şi anul ăsta e pentru prima dată în care, după 7 ani, vom fi obligaţi să închidem mai devreme (resortul din Delta Dunării – n. r.) decât ne-am propus din x motive, inclusiv pentru că nu se face suficient de mult pe promovare şi nu se face pe compensarea curentului electric foarte mare, nu se face nimic în ceea ce priveşte forţa de muncă şi nu se face nimic în ceea ce priveşte sistemul de impozitare. Deci, tu eşti împins, practic, în România, să închizi după 6 luni. Din toate punctele de vedere. Şi după 7 ani în care am băgat multe milioane şi n-am scos niciun leu, da, la un moment dat spui: ok, cât mai bag? După ce ridicăm standardul şi-l ocupăm mai bine, mai şi construim”, a adăugat omul de afaceri.