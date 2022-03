„A Plague Tale: Innocence” este cel mai recent joc adaptat pentru TV: când va apărea noul serial

Un alt joc s-a alăturat listei tot mai lungi de titluri care sunt adaptate pentru TV. Un serial bazat pe A Plague Tale: Innocence de la Asobo Studios este în curs de desfășurare, alăturându-se celor ca The Last of Us și Twisted Metal.

După cum a observat Eurogamer, studiourile de producție din SUA interesate de proiect au fost respinse în favoarea păstrării lucrurilor aproape de casa lui Asobo, Bordeaux, cu Merlin Productions. Detaliile despre casting, programul de producție și unde vei putea viziona serialul nu au fost dezvăluite, deși regizorul Mathieu Turi (care a fost asistent de regie la Inglourious Basterds) lucrează la serial.

A Plague Tale: Innocence devine serial

A Plague Tale: Innocence are toate ingredientele potrivite pentru un serial TV bun, inclusiv un decor de atmosferă și o premisă solidă. Este o aventură ascunsă și grea de puzzle-uri în care Amicia de Rune și fratele ei Hugo fug de soldații Inchiziției franceze care răspândesc Ciuma Neagră în Franța secolului al XIV-lea. O continuare a titlului cult, A Plague Tale: Requiem, este programată să sosească în acest an.

