A erupt cel mai mare vulcan de pe Pământ, provocând zeci de cutremure. Avertismentul specialiștilor VIDEO

Filiala Serviciului Național de Meteorologie din Hawaii a emis o avertizare de cădere de cenușă după ce a început o erupție pe Mauna Loa, cel mai mare vulcan de pe Pământ, pe Insula Mare a statului.

Erupția, prima din ultimele aproape patru decenii a vulcanului, a declanșat zeci de cutremure cu magnitudinea de peste 2,5 grade pe scara Richter, unul dintre ele având o magnitudine de 4,2 grade.

Potrivit Observatorului Vulcanilor din Hawaii, erupția a început duminică seară, în jurul orei 23:30, ora Hawaii-ului. Serviciul a avertizat că „vânturile pot transporta gaze vulcanice și, posibil, cenușă fină și „Părul lui Pele” în direcția vântului”.

Până în prezent, serviciul a declarat că fluxurile de lavă „sunt conținute în zona de vârf și nu amenință comunitățile aflate în aval”, dar a avertizat, de asemenea, că primele etape ale erupției pot fi foarte schimbătoare, fluxurile de lavă fiind predispuse să se modifice rapid.

Locuitorii din zona din jurul erupției au fost avertizați că în unele zone ar putea cădea până la un sfert de centimetru de cenușă. Celor care suferă de boli respiratorii li s-a spus să rămână în casă, în timp ce toți ceilalți sunt sfătuiți să poarte acoperitoare pentru față atunci când se află în aer liber.

Satellite view from GOES West shows the development of the Mauna Loa eruption and associated plume (Island of Hawaiʻi is in lower left). From https://t.co/oOmUBmf990. Lava remains confined to the summit caldera at this time (1AM HST). pic.twitter.com/5ohKCNoIsL

