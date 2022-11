Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter a zguduit, miercuri dimineața, vestul Turciei, anunță Agenția turcă pentru protecţie civilă Afad. Epicentrul seismului produs în jurul orei 4:00 a fost localizat în provincia Düzce de la Marea Neagră, dar s-a resimţit până la Istanbul (aflat la aproximativ 200 de kilometri distanță) sau capitala Ankara. Mișcarea tectonică a fost urmată de mai multe replici.

Update 23 noiembrie, ora 10.31. Oficialii turci anunță că seismul din această dimineată a fost urmat de nu mai puţin de 70 de replici, inclusiv şase cu magnitudinea 4.

Potrivit US Geological Survey (USGS), magnitudinea cutremurului din Turcia a fost de 6,1 grade, iar Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC) a menţionat 6 grade.

Primarul oraşului Düzce, Faruk Özlü, a declarat că s-a instalat panica în rândul cetăţenilor. Cel puțin 46 de persoane au fost rănite, spun oficialii. Există informații despre întreruperi de curent în regiune, precum și că unii rezidenți au sărit de la balcoane. Un alt cutremur de 4,7 a fost raportat la aproximativ 20 de minute după primul.

Agenția de dezastre a Turciei a spus că 37 de oameni au fost răniți în Duzce, unul în Istanbul, șase în Zonguldak și unul în Sakarya, pe coasta Mării Negre, și unul în Bolu (în sud-est). Fotografiile din Düzce arată mulți oameni înghesuiți în aer liber, înfășurați în pături și folosind focuri improvizate pentru a se încălzi, notează BBC.

Turcia este situată pe mai multe plăci tectonice, determinând o activitate seismică intensă. Unul dintre cele mai grave cutremure din ultimii ani a avut loc în octombrie 2020, în oraşul Izmir de la Marea Egee, când şi-au pierdut viaţa peste 100 de oameni. Experţii se aşteaptă la un seism puternic în Istanbul, în viitorul apropiat.

Orașul Düzce a fost lovit de un cutremur major (magnitudine 7,2) în 1999, care a provocat moartea a cel puțin 845 de persoane. A urmat un seism și mai mare în orașul Izmit, la 100 km spre vest, care a ucis peste 17.000 de oameni. Aproximativ 80% din clădiri au fost reconstruite după dezastrul din 1999, a declarat primarul Faruk Özlü.

Footage of the moment 5,9 magnitude #quake hit Düzce in northern Turkey. Tremors also felt across Istanbul and Ankara. 18 aftershocks recorded. No casualties or major damage reported so far. In Nov 99 in a 7,2 quake that hit Düzce over 800 ppl were killed pic.twitter.com/PUkZxGjl9N

— Selin Girit (@selingirit) November 23, 2022