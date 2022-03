6.000 de cetățeni americani vor să meargă la război în Ucraina, pentru a lupta împotriva trupelor ruse

Americanii vor să se alăture luptei împotriva Rusiei, potrivit unui anunț făcut de Ambasada Ucrainei în SUA. În acest sens, diplomații au primit întrebări de la aproximativ 6.000 de cetățeni americani care și-au manifestat intenția de a se alătura Ucrainei în lupa contra trupelor ruse. Ambasada Ucrainei la Washington D.C. își asumă, astfel, un rol neașteptat ca centru de recrutare pentru americanii care răspund pozitiv apelului Ucrainei de a lupta împotriva invaziei Rusiei. Mai multe detalii, în continuare.

Aproximativ 6.000 de cetățeni americani s-au oferit voluntari să lupte pentru Ucraina, în contextul invaziei ruse, potrivit unui anunț al Ambasadei Ucrainei în SUA.

Diplomații care lucrează în afara ambasadei au primit mii de oferte de la voluntari care doresc să se alăture Ucrainei în lupta contra armatei lui Putin, în timp ce aceștia lucrează la „problema mult mai presantă a securizării armelor“, în vederea apărării împotriva unui atac rusesc din ce în ce mai brutal, notează aljazeera.com.

Voluntarii americani reprezintă doar un mic grup de străini care vor să meargă la luptă în Ucraina, însă acest lucru reflectă, potrivit sursei citate, „pasiunea supraalimentată într-o eră a rețelelor de socializare, pe care atacul și numărul în creștere al victimelor civile au stârnit-o“.

Generalul a mai spus însă că jumătate dintre potențialii voluntari au fost respinși rapid și nici măcar nu au ajuns la un interviu. Aceștia nu aveau experiența militară necesară, aveau antecedente penale sau nu erau potriviți din alte motive, cum ar fi vârsta. Vorbim inclusiv despre un băiat de 16 ani și un bătrân în vârstă de 73 de ani, a precizat Kremenetsky.

Reamintim că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat la finalul lunii februarie înființarea unei „legiuni străine internaționale“ a voluntarilor care vor să susțină Ucraina în luptă.

20.000 de voluntari din 52 de țări vin să ajute Ucraina în lupta împotriva trupelor ruse, a anunțat ministrul de Externe din Ucraina, Dimitri Kuleba, pe pagina sa de Twitter.

De precizat însă că nu vorbim despre un război declarat NATO către Federaţia Rusă, întrucât voluntarii luptă fără steag împotriva ruşilor.

⚡️ Kuleba: 20,000 foreigners volunteer to fight Russia.

Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba said the foreigners from 52 countries have applied to join Ukraine’s military.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 6, 2022