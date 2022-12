Jurnal de pensionar: acest cuplu de Români primește pensie și din țară și din afară. Cu banii din Spania de pe o zi, trăim ca boierii o săptămână

Sute de mii de români muncesc peste granițe, în acest moment, în căutarea unui trai mai bun, a unor mai mari posibilități de a se dezvolta și de a-și construi o viață mai prosperă. Alte câteva milioane sunt deja de atât de mulți ani departe de casă, încât străinătatea le este acum „acasă”.

Mirajul banilor mai mulți peste hotare împinge anual mii de români să ia calea străinătății. Unii reușesc să-și îndeplinească obiectivele, alții nu. Dar dacă stăm să ascultăm poveștile celor ce se uită fericiți în spate și care nu regretă decizia de a pleca din țară, constatăm faptul că nu degeaba există acest vis al străinătății.

Peste hotare, în Occident, fie că ești muncitor, fie că ajungi pensionar, ai alte perspective de trai, alte posibilități.

E drept că nicăieri nu fug câinii cu pâinile în coadă, așa cum se spune la noi în popor, din bătrâni, dar este vorba despre șanse, despre oportunități pe care aici le găsești mai greu sau poate niciodată. E vorba de altă mentalitate, e vorba despre alt stil de viață.

Ei bine, un cuplu de români a trăit într-o viață cât alții în 10 și, din experiența lor ca muncitori și pensionari în România și Spania, țara unde au muncit peste 20 de ani, avem multe de învățat.

Diferențe uriașe între pensiile din România și cele din Spania. Acolo, pensia minimă e 750 de euro, chiar dacă n-ai cotizat suficient. La noi e bătaie de joc

Conform observatornews.ro, Roza şi Gheorghe, plecaţi „afară” în 2000, povestesc despre ce înseamnă viața în Spania, comparativ cu România, din casa lor construită cu banii munciți în afară, situată undeva în județul Dâmbovița.

Femeia, maestru bucătar cu 20 de ani vechime în țara natală, ajunsese să îngrijească caii unei herghelii de lângă Castellon.

„Aici dacă ai lucrat o zi, ai luat banii și poți să trăiești o săptămână și mai mult. În România muncești o săptămână ca să mănânci cu familia o zi. Pensia celor doi din Spania e una minimă, de 750 de euro lunar.

În România, am 38 de ani și 10 luni și echivalentul în euro am 360 de euro ca pensie. Eu normal nu ar trebui să iau mai mult de 114 euro pentru ce am cotizat în Spania, dar se socotește că sunt bani de vacanță pentru că stau în Spania”, povestește soțul femeii, conform sursei citate.

Ea adaugă detalii despre cât de sprijiniți sun pensionarii să rămână activi, să se simtă utili și să simtă că au ajuns la vremea în care trebuie să se odihnească și să se bucure de viață. În timp ce la noi bătrânii ajung să ducă o viață plafonată, plictisitoare, fără opțiuni de divertisment, în Spania sunt nenumărate activități dedicate special acestei categorii sociale, iar prețurile sunt, de asemenea, adaptate lor, foarte mici!